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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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Народный контроль
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем тут ломать копья? До какой же степени мы перестали себя уважать. Всем всё давно понятно что мы сюда приехали добровольно по собственной воле родителей. И никто нас тут насильно не держит. Раз мы живём в Казахстане то мы обязаны изучать язык государства в котором мы проживаем.Русский язык никто не заставляет забыть. Моя соседка украинка выезжает на ПМЖ в Россию. Говорит что казахи хороший народ, слова плохого сказать не может про них, прожила в Казахстане очень много лет, но все таки свои славяне ближе по духу, а всё остальное от личного желания человека.

37
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Цитата:
Бывалый:
Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.
Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...
Вы по ходу тупо не понимаете о чем идет речь.

Я, в отличии от Вас, диплом получал при СССР, по окончании ВУЗа, в руки на вручении, а при трудоустройстве по распределению предъявил в ОК и забрал.
Это Вы по ходу тупо не в курсе.

Ребята, да не видитесь вы! Это же чистой воды троллинг! Ему за это Деньги платят. Иначе чего бы он строчил в каждом форуме комменты

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Государственный общеобразовательный ГРАНТ это и есть гос. заказ.

Нет!
Еще раз прочитай свою же статью.
И не тупи.
Гранты распределяет комиссия по критериям.
На госзаказе у нас учатся почти все колледжи за исключением юристов/экономистов/программистов.
Ну и до кучи есть госзаказ в высшем образовании по специальностям, на которые никто особо не рвется поступать, но эти профессии нужны в гос-ве.
Ты чо такой трудный?

Директор Пляжа
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты дурной что-ли?

В отличии от тебя нет.
Общаг не было в деревнях, если туда распределяли и условия и соц. обеспечения вкупе с з\п, были гораздо выше.
Молодые специалисты, селились в нормальных общагах или получали сначала даже жилье от завода, бюджетное.
Клоповник по ходу у некоторых тут в голове, кто несет бред подобный. Ты смотрю по этому поводу вообще уже не заморачиваешься)))
Для молодых специалистов, были отдельные очереди и жилье получали в течении двух-трех лет, так что опять ты просто соврамши был.
И по многим остальным пунктам дальше.
Не путай нынешнее село и село раньше. Вот уж что что, а села нынче в большинстве своем, без слез не взглянешь.
Мрак и тоска. Пряниками даже в виде з\п не заманишь. :lol: :lol: :lol:

ТАНОМИ
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Тебе то не понять мал ещё


Вы правы, Медный! Он, похоже, мал...

(*-*)
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Пряниками даже в виде з\п не заманишь

подъёмные давали недавно. а как сейчас?

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Общаг не было в деревнях,

В деревнях были бараки.
Это ещё хуже.
В общага хоть коммуналка центральная, а в бараках надо было печку топить, воду таскать, помои выносить и до ветру в угол двора бегать оппу поморозить...
Цитата:
Директор Пляжа:
Для молодых специалистов, были отдельные очереди и жилье получали в течении двух-трех лет,

Не было для них никаких очередей.
Получали малосемейны, освободившуюся вследствие того, что кому-то, 10-15 лет назад Ее получившему и за это время обросшему в ней двумя-тремя детьми, предоставили наконец-то двушку на 44 квадрата в хруще, о которой он уже 10 лет мечтаел.
А тот Ее получил потому что другой, 10 лет в ней с детьми и родителями проживший, наконец-то получил вожделенную трешку о 56 квадратах, о которой тоже 10 лет мечтал.
Вот так очередь и двигалась.

ВЫбывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 17.03.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
В общага хоть коммуналка центральная

Вот ты и попался, а царь то не настоящий. Сколько вас там под бывалым строчит то? Настоящий таких АшиПок не допускает :lol:

ВЫбывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 17.03.18 - 00:02
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