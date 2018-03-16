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≡ Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция Рудненского цементного завода пойдет на стройки в этом году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция Рудненского цементного завода пойдет на стройки в этом году
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 16 марта аким области Архимед Мухамбетов побывал на предприятии, пуск которого переносится уже более трех лет. Первый же его вопрос был: «Когда дадите первую продукцию?». Акиму доложили о 98-процентной готовности предприятия.
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§ 112
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
112


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Сообщений: 10163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, так вот почему сегодня на улицах города Рудного десятки тысяч полицейских..
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§ 112
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, господин Д с Базеля, который противился этому и благодаря которому дело ни шло, сам что ли завод выкупил?
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FOMA
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сложно настроить производство с таким взглядом! Бедняга мужик, один как в окружении волков. Которые уже потирают ручонки в преддверие пирушки и улыбаются.

362
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Да, сложно настроить производство с таким взглядом! Бедняга мужик, один как в окружении волков. Которые уже потирают ручонки в преддверие пирушки и улыбаются.

Так если того мужика не пасти, то он может сбежать вместе с деньгами.

Народный контроль
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было с немцами иметь дело! В Белгороде ещё сами не научились цемент производить.

Далёкий
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ноябре было 97%, сейчас 98%, не уменьшается - и то хорошо...
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