Бывалый Re: Едут новоселы по земле целинной #201







Отправлено: - 23:36 Цитата: Директор Пляжа:

Общаг не было в деревнях,

В деревнях были бараки.

Это ещё хуже.

В общага хоть коммуналка центральная, а в бараках надо было печку топить, воду таскать, помои выносить и до ветру в угол двора бегать оппу поморозить...

Цитата: Директор Пляжа:

Для молодых специалистов, были отдельные очереди и жилье получали в течении двух-трех лет,

Не было для них никаких очередей.

Получали малосемейны, освободившуюся вследствие того, что кому-то, 10-15 лет назад Ее получившему и за это время обросшему в ней двумя-тремя детьми, предоставили наконец-то двушку на 44 квадрата в хруще, о которой он уже 10 лет мечтаел.

А тот Ее получил потому что другой, 10 лет в ней с детьми и родителями проживший, наконец-то получил вожделенную трешку о 56 квадратах, о которой тоже 10 лет мечтал.

Вот так очередь и двигалась.