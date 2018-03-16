Цитата: FOMA:

Да, сложно настроить производство с таким взглядом! Бедняга мужик, один как в окружении волков. Которые уже потирают ручонки в преддверие пирушки и улыбаются.

Так если того мужика не пасти, то он может сбежать вместе с деньгами.