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≡ Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 марта заканчивается срок сдачи налоговых деклараций студентами, обучающимися за границей, а также всеми лицами, которые имеют счета в банках и недвижимость за рубежом. Налоговики разъяснили, кто и как должен предоставлять отчет
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§ 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


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Сообщений: 10163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаменитая яхта нашего студентика..



Ой мальчики, у меня начался сток., нет, костанайский синдром и мне ведь так стало жаль наших студентиков, имеющих яхты и недвижимость за рубежом..
Я сам за них готов выплачивать хоть завтра по 481 тысяче тенге, хоть каждый день..
Я люблю вас малшыки, я люблю вас дэвачки
Как жаль что в этот вечер денег со мной нет..
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§ 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я когда студентиком был, не то что в Майами, у меня вообще не было жилья!
До 30ти лет ходил бомжевал, пытался заработать на вшивую землянку в наримановке..
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§ 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас этих 16ти летних детишек, которые чудесным образом "сами" заработали и накупили себе немного недвижимости за рубежом, наши форумчане жалеют..
Нурлыкунство, иначе не назовешь..
Не секрет чьи это дети..
Но мы ведь привыкли холопить на их родителей и потому их называем бедными и нищими и впрягаемся за них..
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