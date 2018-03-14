Лило Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял... #53







Отправлено: - 14:57 Я отчисляю ежемесячно. Возможно к выходу на пенсию из моих отчислений я буду получать 15-20 тыс. ежемесячно. То есть получается, что те кто ничего не отчислял также как и я будут получать такую же сумму. Предлагаю к моим 15 тыс из накоплений прибавлять еще 15 тыс от государства. Тогда будет справедливо. А то наше государство на примере ипотечников , которые нахапали кредитов не смотря на свои доходы,дало им льготы и еще проценты списали. А я брала ипотеку исходя из своих возможностей и исправно гасило. Но мне ничего не списали и льготную ставку 3% Тоже не дали, потому что я не выходила на просрочку, а исправно гасила. Получается государство у нас поощряет недобросовестных заемщиков и пораждает иждевенческий образ жиз