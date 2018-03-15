Цитата: Народный контроль:

Но по моему пора бы и запретить ввоз и реализацию таких ламп. Даже по причине того что уже они морально и технический устарели.

C чего бы это? "Энергосберегайки" относительно недавно у нас появились и уж точно не устарели. Светодиодные - дороже в несколько раз. А вот лампы накаливания действительно устарели морально и технически.



Цитата: технический устарели

Эта характерная ошибка подсказывает мне, что ты далеко не Татьяна из Златоуста.



[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2018 - 16:42]