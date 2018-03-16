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Куратор темы: drakon
Нурлан
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.03.18 - 22:39
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще/alex60:
педагоги германцев получают 100 пфененгоф, педагоги ссср 30 рублей

И что теперь? Сено - поджигать чтоли?... :lol: :lol: :-o :-o
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати-Педагоги Германцев - относятся к Госслужащим.
Даже Хаусмайстер - тоже... :lol:
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