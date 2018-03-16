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§ NG.kz
Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 марта заканчивается срок сдачи налоговых деклараций студентами, обучающимися за границей, а также всеми лицами, которые имеют счета в банках и недвижимость за рубежом. Налоговики разъяснили, кто и как должен предоставлять отчет
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Спинингист
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП?
у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать
и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

FOMA
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП? у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

Можно,но! Задача статьи в другом. Нужно как можно сильнее запугать и дезинформировать население чтоб даже не думали никуда уезжать на обучение и в последующем на пмж. Политика троглодитов.

§ 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10160
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть штрафуют, если папы мамы богаты, где то же они это бабло хапнули..
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Мойша
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Спинингист:
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП?
у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать
и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

Возможно, зайти в кабинет как физическое лицо. Там можно выбрать :)

Лорик
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про недвижимость за рубежом? У меня дом в России. Тоже канителится ? Или это, если шикарные виллы на лазурном берегу?

FOMA
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть штрафуют, если папы мамы богаты, где то же они это бабло хапнули..

Мдя. Вот он менталитет в одном предложении. В голове уже нет понятия о том, что деньги или имущество можно не только "хапнуть" - а честно заработать своим умом! Если у человека средства в трех разных странах на счетах - это не значит что он вор. Просто он умнее и усерднее того, у кого этого нет.

§ Elle
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
Elle


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Сообщений: 93
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 16.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая НГ, на разных ресурсах сети эта информация для студентов-бюджетников!!! Посольство РК в РФ
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§ 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


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Сообщений: 10160
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Если у человека средства в трех разных странах на счетах - это не значит что он вор.

Я таких ворами не считаю конечно..
Просто жизнь удалась, когда несколько миллиардов там, несколько этам, ну да, в трех странах..
Виллы, розы за 250 тысяч евро за оформление в одной комнате, небольшие яхты по 3 миллиона евро..
Понятно что заработали честным трудом садя картошку и разводя поголовья скота..
Ну или заработали в ПКСК слесарем..
Но что для них какие то жалкие 481 тысяча?
В этом контексте я и говорю, мне их не жалко, пусть платят хоть каждыц месяц..
И им на эти копейки так же по барабану..
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Змеюшечка Подколодная
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП? у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать

А не 230-ую? Где инфа официальная, что если менее 12 МЗП на счету,то сдавать декларацию не надо)

serg
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112му баскетбольным мячём в голову прилетело что-ли , тут говорится что казахским студентам в России получающим степуху в 1700р в месяц на карту , придётся заморачиваться с какими-то декларациями , и в случае не предоставления , бешеные штрафы , какие виллы? какие лярды ?

Андрей
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абсурд какой-то, информация о счетах у них уже есть (хотя мне кажется нет, банковская тайна все таки, т.е. информация предоставляется по персональному запросу некоторых структур), но если я им этого не доложу в 240 форме, то мне штраф, они мою сознательность так собрались проверять, или бюджет штрафами пополнить?

§ 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10160
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg:
казахским студентам в России

Хм..
Где говорится что только у российских студентов есть дачи, дома и виллы?
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Luka
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежде чем так говорить, ты думал что будут как раз таки страдать простые ребята (из бедных и средних слоев общества)? А те у кого, как ты тут сказал миллиарды плевать хотели на твои законы. Если в жизни ничего не удалось добиться, это твой выбор. А ребята, пащушие на двух работах и одновременно получая качественное образование, достойны только уважения. Какой то однобокий взгляд. В такой стране как у нас законы принижают только слабых, смотри чтобы и тебя это не коснулось :-x

§ 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10160
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Luka:
из бедных и средних слоев общества)

Хех..
У них, у этих бедных и нищих студентиков откуда, откуда недвижимость за рубежом?
Если он бедный и нищий, то откуда у него спрашивается квартира в Майами?
Вы там што съели?
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