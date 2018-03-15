Цитата: гость:

Цитата:

Бывалый:

Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.

Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...

Вы по ходу тупо не понимаете о чем идет речь.



Я, в отличии от Вас, диплом получал при СССР, по окончании ВУЗа, в руки на вручении, а при трудоустройстве по распределению предъявил в ОК и забрал.

Это Вы по ходу тупо не в курсе.

Ребята, да не видитесь вы! Это же чистой воды троллинг! Ему за это Деньги платят. Иначе чего бы он строчил в каждом форуме комменты