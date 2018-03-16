/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Громкое убийство произошло 3 января в Мендыкаринском районе. Студентка одного из костанайских колледжей приехала на каникулы домой, к отцу, матери и троим сестрам и братьям, которые также жили в родительском доме.
Читать новость

кость
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я категорически не согласна с буквой закона в таких случаях. убийство, совершенное на почве домашнего насилия - отдельная статья. женщинам, которых не может защитить государство и закон, вынуждены защищать себя сами. «пил и скандалил» - можно подумать, этим домашние тираны и ограничиваются... наверняка там получали все женщины и дти в семье. отвратительно.

* 112
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За то что отец пил, прирезать его..
Ладно чужак, но собственное дитя..
Профайл

* 112
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кость:
наверняка там получали все женщины

Это означает что вы за то, чтобы каждая девочка, на которую гаркнул отец, которая учится и живет за счет него и которая сама копия его по генам, чтобы каждая девочка начала резать своего отца?
Профайл

§ drakon
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13549
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно - сделала. Думаю,что срок будет-
условный.При Советах было бы - так.
Помню, в Советское время,в п.Елтай,
отец сына - зарезал.Ограничились тем
сроком,который он - отсидел - под следствием... 8-)
Профайл

мда
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Правильно - сделала. Думаю,что срок будет-
условный.При Советах было бы - так.

Отцеубийство — убийство собственного отца; в более широком смысле, также убийство любого из родителей. Во многих культурах и религиях отцеубийство считается одним из самых страшных грехов, например, по свидетельствам Цицерона, в Римской республике отцеубийство было единственным преступлением, за которое гражданин подвергался смертной казни.

Подлец Якин
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посадить по полной . как положено. Не каких скачух. Не исключаю что у отца крыша едит под алкоголем. Ну и дочька как мне кажется тоже не подарок.

гость
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты не переворачивай, 112. на таких, как ты, я бы вообще отдельную статью завела за провокаторство. то, что он ее зачал и ВОЗМОЖНО (но не факт) содержал, не дает ему никакого права ломать ребенку жизнь, детство и психику. может быть ты своих детей для этих целей и заводил - унижать и самоутверждаться, я же (как и любой адекватный человек) не считаю это приемлемым. иногда приходится и за нож браться, чтобы защитить то, что тебе дорого.

§ drakon
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13549
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мда:
по свидетельствам Цицерона, в Римской республике отцеубийство было единственным преступлением, за которое гражданин подвергался смертной казни.

Так вы во времена Цицерона,похоже,живёте?... :-o
Профайл

мда
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так вы во времена Цицерона,похоже,живёте?...

Некоторые в СССР еще застряли, а я в Римской империи! :lol:

* 112
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
не дает ему никакого права ломать ребенку жизнь,

Хм..
То есть учить ребенка, говорить что такое хорошо и что такое плохо, уже есть само по себе преступление?
И да, не нужно досочинять, ради чего он зачал целых четверых детей..
И чтобы им нужно защищать свое эго, чтобы на них не кричал отец когда надо, взять нож и перерезать отцу горло..
Профайл

Народный контроль
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько горя всё таки приносит эта синька. Кого то лишает жизни, кого то свободы. Но ни что не может оправдать убийцу собственного отца! Ни в коем случае нельзя подымать руку на отца, тем более с ножом! Какой бы он не был , он же ей дал жизнь, дал образование , поставил на ноги. Не нравиться поведение отца, вызови полицию! Отцеубийство страшный грех! Цитата:
кость:
я категорически не согласна с буквой закона в таких случаях. убийство, совершенное на почве домашнего насилия - отдельная статья.

Вот такие как вы сдают своих родителей в дома инвалидов и тем самым отказываются принимать тяготы в их содержании , а это страшно. Не судите и не будете судимы!

§ Vital
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.03.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Впервые согласен с Татьяной.
Ух, сказал аж самому не верится:)))
Профайл

Гость
В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца




Отправлено: 16.03.18 - 20:14
Комментарий проходит проверку.

* 112
В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца
112


(Пользователи)
Сообщений: 10157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 20:22
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 1
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх