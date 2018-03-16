Народный контроль Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,... #11







Отправлено: - 19:05 Сколько горя всё таки приносит эта синька. Кого то лишает жизни, кого то свободы. Но ни что не может оправдать убийцу собственного отца! Ни в коем случае нельзя подымать руку на отца, тем более с ножом! Какой бы он не был , он же ей дал жизнь, дал образование , поставил на ноги. Не нравиться поведение отца, вызови полицию! Отцеубийство страшный грех! Цитата: кость:

я категорически не согласна с буквой закона в таких случаях. убийство, совершенное на почве домашнего насилия - отдельная статья.

Вот такие как вы сдают своих родителей в дома инвалидов и тем самым отказываются принимать тяготы в их содержании , а это страшно. Не судите и не будете судимы!