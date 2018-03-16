Цитата: FOMA:

Если у человека средства в трех разных странах на счетах - это не значит что он вор.

Я таких ворами не считаю конечно..

Просто жизнь удалась, когда несколько миллиардов там, несколько этам, ну да, в трех странах..

Виллы, розы за 250 тысяч евро за оформление в одной комнате, небольшие яхты по 3 миллиона евро..

Понятно что заработали честным трудом садя картошку и разводя поголовья скота..

Ну или заработали в ПКСК слесарем..

Но что для них какие то жалкие 481 тысяча?

В этом контексте я и говорю, мне их не жалко, пусть платят хоть каждыц месяц..

И им на эти копейки так же по барабану..