Цитата: Бывалый:

Ты матчасть хоть бы изучил, что-ли...

Грант - это безвозмездная помощь.

То есть тебе дают деньги, не требуя взамен ничего, кроме целевого их использования.



и тут же...

Цитата: Бывалый:

Если по госзаказу отучился и по целевой программе - деньги за обучение возмести, которые потратили за тебя, и свободен как птица в полете.



Грант это не госзаказ.

Если твой мир ограничивается знаниями по одной статье, то я как бы тебя поздравляю и вопросов к тебе не имею.. ответов тоже не жду, всё равно услышу одно мычание