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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На западе тех, кто имеет выдающиеся успехи в учебе, работодатели в драку законтрактовывают задолго до окончания ими обучения, стипендии им платят чтобы классный спец пошел работать именно к ним в компанию, плюшки и печеньки ему суют всяческие...
А в совке перспективному выпускнику предоставили возможность выбора между свободой и рабством, и он рад до усрачки и гордится этим потом всю жизнь...
/*гребаный стыд*/...
Рабское сознание...
Рабы в душе...

гость
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.
Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...
Вы по ходу тупо не понимаете о чем идет речь.

Я, в отличии от Вас, диплом получал при СССР, по окончании ВУЗа, в руки на вручении, а при трудоустройстве по распределению предъявил в ОК и забрал.
Это Вы по ходу тупо не в курсе.

* 112
Re: Едут новоселы по земле целинной
112


(Пользователи)
Сообщений: 10157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
отличии от Вас, диплом получал при СССР, по окончании ВУЗа, в рук

Врать то давайте не будем..
Я единственный на форуме, кто подтвердил это..
Так что давайте не горячиться и не радоваться что врём отменно и правдоподобно..
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Директор Пляжа
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А чо тогда выпускники медов и педов яростно сопротивляются и не хотят ехать в село?

Да потому что там сейчас нет даже тех условий и зарплат, которые были в типо Мухосранске.
До чего же ты по пояс ... ))))
Так что не надо тут заливать, совсем заврался )))

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
определённая часть

да, было бы интересно узнать какая часть
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§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты матчасть хоть бы изучил, что-ли...
Грант - это безвозмездная помощь.
То есть тебе дают деньги, не требуя взамен ничего, кроме целевого их использования.


и тут же...
Цитата:
Бывалый:
Если по госзаказу отучился и по целевой программе - деньги за обучение возмести, которые потратили за тебя, и свободен как птица в полете.


Грант это не госзаказ.
Если твой мир ограничивается знаниями по одной статье, то я как бы тебя поздравляю и вопросов к тебе не имею.. ответов тоже не жду, всё равно услышу одно мычание
Профайл

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.
Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...

Вот опять же тебя удивлю )) И сейчас его ГРАНТНИКАМ не дают, пока не устроится на работу и не принесёт справку..
Ты вообще не в теме оказывается...
ууу, а туда же
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Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да потому что там сейчас нет даже тех условий и зарплат, которые были в типо Мухосранске.

Стопэ.
Ты только что утверждал что выпускники бы с радостью поехали, если бы получали распределение.
Я тебе возразил что нифига они не рады, когда их начинают распределять.
В совке распределенных тоже не караваем с медом на местах встречали.
Их поселяли в общагу-клоповник где они жили годами в ожидании очереди на жилье, а она была длинная, идавали в лучшем случае малосемейку.
А зарплата на селе у учитилей, врачей и прочих бюджетников далеко не самая плохая. В статье она указана.
Этим выпускникам щас сразу жилье дают, а не в общагу-клоповник селят как при совке.
Где ты видишь что сча условия хуже чем тогда?
Ты дурной что-ли?

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Грант это не госзаказ.

Ты капитан очевидность сегодня?
Я же тебе и сказал чтобы ты не путал грант и госзаказ.
Еще раз: грант - это государство оплачивает за тебя учебу потому что ты хороший, а госзаказ - это государство оплачивает учебному заведению определенное кол-во учебных мест по нужным специальностям, вне зависимости от того, кого из абитуриентов на эти места учебное заведение примет.
Ты вообще не в теме оказывается...
Так вот с грантников гос-во не может никаких обязательств требовать (ну разве что успеваемости), а вот кто учится на госзаказе - там совсем другое дело...

неравнодушная
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.
Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...

мда, отмочил........................... :-( :-( :-(

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
отмочил


Что правда не понравилась? Цитата:
Бывалый:
Я же тебе и сказал чтобы ты не путал грант и госзаказ.


Это был сарказм с моей стороны так назвать ссылку но ты не допёр :-x
И даже не читал что там сказано :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты вообще не в теме оказывается...
Так вот с грантников гос-во не может никаких обязательств требовать

Государственный общеобразовательный ГРАНТ это и есть гос. заказ. - государство тебе не АЯЗ АТА, который будет делать подарки за хорошую учёбу
Снова ты показал что твои представления и реальность не соответствуют друг другу.

Бывалый, дорогой, змовкни тi вже.. не мяукай коль нет у тебя знания.. видно самообразовывался... не смогли тебя научить
Сцылко
Профайл

неравнодушная
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
И сейчас его ГРАНТНИКАМ не дают, пока не устроится на работу и не принесёт справку..

с ПНД , или еще какую?

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем кто к нам приедет в Костанайскую область устраиваться мы рады. Мы люди костанайской области всегда рады гостям, понравится им здесь, пусть остаются. Казахи, аль украинцы, аль чуваши, русские, буряты... всем рады, лишь бы экономика нашей области шла вверх

Была бы шея, а хомут всегда найдётся ;-)
Ну не захотели местные работать за 40 тысяч.. "значит они не в строились в новую экономическую реальность" :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 16.03.2018 - 19:17]
Профайл

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всё начиналось
таблетка 1
и что сейчас
Таблетка 2
Профайл
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