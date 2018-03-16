гость Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,... #7







Отправлено: - 17:17 ты не переворачивай, 112. на таких, как ты, я бы вообще отдельную статью завела за провокаторство. то, что он ее зачал и ВОЗМОЖНО (но не факт) содержал, не дает ему никакого права ломать ребенку жизнь, детство и психику. может быть ты своих детей для этих целей и заводил - унижать и самоутверждаться, я же (как и любой адекватный человек) не считаю это приемлемым. иногда приходится и за нож браться, чтобы защитить то, что тебе дорого.