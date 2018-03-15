|Цитата:
Медный:
а сейчас конечно же не так..
Конечно не так.
Сейчас вообще ты можешь никуда не ехать.
Если по госзаказу отучился и по целевой программе - деньги за обучение возмести, которые потратили за тебя, и свободен как птица в полете.
Цитата:
Медный:
один грант - одно рабочее место на каком то конкретном "предприятии" ?
Ты матчасть хоть бы изучил, что-ли...
Грант - это безвозмездная помощь.
То есть тебе дают деньги, не требуя взамен ничего, кроме целевого их использования.
Цитата:
гость:
Аха, на военный завод, инженером, под честное слово, что через три года диплом стопудов будет
Под какое честное слово?
Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.
Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...
Вы по ходу тупо не понимаете о чем идет речь.
Цитата:
Директор Пляжа:
Сейчас бы, 90% студентов с радостью бы распределялись, лишь бы получить работу.
А чо тогда выпускники медов и педов яростно сопротивляются и не хотят ехать в село?
Что ты несешь про радость распределения?
Цитата:
50:
по специальности многие обеспечивались жильем.
Ну вот это, кстати, единственный плюс той системы распределения: принимающее предприятие должно было в течение месяца (вроде) предоставить хотя бы койко-место в общаге... Если не могли предоставить, то это был повод написать в министерство и потребовать диплом на руки и послать распределение лесом.