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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31838
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1924
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не пришло разнарядки на спиртзавод, ой, в нормальный город - и ехал даже краснокнижник в тмутаракань клопов кормить...

а сейчас конечно же не так..
Ты свои идеалистические фантазии оставь :lol:
для тебя ещё раз объясняю... ты по своей наивности думаешь, что в образовании у нас планирование? ага, один грант - одно рабочее место на каком то конкретном "предприятии" ?


Но тема то тут другая, обсуждается... или у нас грантники тут остаются в сёлах работать по распределению?
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КСЕ
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
пару человек , текст не дочитают , ,,шестеренками,, пошевелят и пишут.

Cоветую свои шестерёнки включить. Речь шла в продолжении обсуждения "уменьшения" количества коренного населения с освоением целины.

Kairat stayer
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати по студентам из южных областей, в октябре 2016 года, в НГ статье "Кадровый десант с юга", которую завсегдатаи тоже бурно обсуждали, указывали, что по образовательному проекту «Серпін-2050», в Костанайской области обучается более 1 700 студентов. Наверное определённая часть, из их числа уже окончили учебные заведения и работают на территории области или они до настоящего времени обучаются. Если в настоящее время ещё учатся, тогда о конечном результате можно говорить только после распределения их по местам дальнейшей работы.

гость
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Раньше ведь диплом выдавали только через три года, как отработал по месту распределения.

Аха, на военный завод, инженером, под честное слово, что через три года диплом стопудов будет

Походу три операции на голову не прошли даром )))

Директор Пляжа
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Зачем отказываться от распределения?

Сейчас бы, 90% студентов с радостью бы распределялись, лишь бы получить работу.
А так диплом на полку и марш работать продавцом, менеджером или еще куда не по специальности.

50
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ничего ты не мог выбрать де-факто.
Выбирать давали сначала краснокнижникам, потом "хорошистам" и так далее по убыванию среднего балла.
Первые отхватывали самые вкусные места рабства.
Остальные питались огрызками и ехали работать и прозябать в мухосрансках.

Это правда. Но, каждому выпускнику гарантировано было рабочее место, по специальности многие обеспечивались жильем. Кстати производственную практику проходили также по специальности. Какие гарантии сейчас у выпускников вузов, думаю говорить не надо. Мало кто находит работу по специальности. Не берут, нужны с опытом работы. А как же его наберешь? Нельзя было без веских причин уволить молодого специалиста.

* 112
Re: Едут новоселы по земле целинной
112


(Пользователи)
Сообщений: 10144
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 15:55
Комментарий удален модератором.
Профайл

ТАНОМИ
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 16:35
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Надо было просто окончить институт с красным дипломом - вот тебе и свободное распределение.

Не было никакого свободного распределения.
Было можно выбрать в первую очередь, а не что осталось.
Цитата:
ваще:
так что варианты всегда были.

Конечно.
В Москву написать.
Слезно царя попросить.
Вот оно - рабство.
Испросить высочайшего соизволения что-то изменить в своей судьбе.
Жесть...
Цитата:
Медный:
Ты ответь на вопрос: Зачем отказываться от распределения?

А зачем ехать в мухосранск по распределению, если тебе хочется жить и работать совершенно в другом месте?
Цитата:
Медный:
Грант от государства. Если ты не в курсе, то в печати ежегодно гранты от государства обсуждаются...

Та статью-то которую сам привел, почитай хоть...

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а сейчас конечно же не так..

Конечно не так.
Сейчас вообще ты можешь никуда не ехать.
Если по госзаказу отучился и по целевой программе - деньги за обучение возмести, которые потратили за тебя, и свободен как птица в полете.
Цитата:
Медный:
один грант - одно рабочее место на каком то конкретном "предприятии" ?

Ты матчасть хоть бы изучил, что-ли...
Грант - это безвозмездная помощь.
То есть тебе дают деньги, не требуя взамен ничего, кроме целевого их использования.
Цитата:
гость:
Аха, на военный завод, инженером, под честное слово, что через три года диплом стопудов будет

Под какое честное слово?
Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.
Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...
Вы по ходу тупо не понимаете о чем идет речь.
Цитата:
Директор Пляжа:
Сейчас бы, 90% студентов с радостью бы распределялись, лишь бы получить работу.

А чо тогда выпускники медов и педов яростно сопротивляются и не хотят ехать в село?
Что ты несешь про радость распределения?
Цитата:
50:
по специальности многие обеспечивались жильем.

Ну вот это, кстати, единственный плюс той системы распределения: принимающее предприятие должно было в течение месяца (вроде) предоставить хотя бы койко-место в общаге... Если не могли предоставить, то это был повод написать в министерство и потребовать диплом на руки и послать распределение лесом.

§ amduscias
Re: Едут новоселы по земле целинной
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 16.03.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не было никакого свободного распределения.
Было можно выбрать в первую очередь, а не что осталось.

Вот только гнать, как и брехать не надо. Было свободное распределение, или по желанию мог взять из того, что было в наличии первым. Но если хотел свободы - получи. Уж я то знаю. У меня было свободное. А диплом, соответственно, красный.
Профайл

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
50:
Какие гарантии сейчас у выпускников вузов, думаю говорить не надо. Мало кто находит работу по специальности.

А почему кто-то должен давать гарантию человеку, выбравшему для себя невостребованную на рынке специальность?
Цитата:
50:
Не берут, нужны с опытом работы. А как же его наберешь?

Нужно о рабочем месте озаботиться заранее, а не после окончания учебы.
Найти работодателя, у которого хочешь работать, напроситься на бесплатную стажировку на неделю-месяц, показать себя, свои умения, свой профессионализм...
И проблем с трудоустройством не будет никаких...
Цитата:
50:
Нельзя было без веских причин уволить молодого специалиста.

А вот это плохая практика.
Придет такой неумеха, и ваньку валяет, а его даже уволить невозможно...
только не говорите мне что ему нужно время для адаптации...
Учиться надо в учебном заведении, а придя на работу надо работать, а не доучиваться...

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Было свободное распределение, или по желанию мог взять из того, что было в наличии первым. Но если хотел свободы - получи. Уж я то знаю. У меня было свободное. А диплом, соответственно, красный

Как высочайшая награда рабу-гладиатору Спартаку за выдающиеся успехи в деле убиения противников ради забавы господ - дарована одна ночь с Варинией.
Аллилуйя!
Слава СССР!
Слава совку!
/*гребаный стыд*/....

мда
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Слава СССР!
Слава совку!
/*гребаный стыд*/....

Отец мой окромя сердечной болезни и пару медалей, наград, тучу грамот, ничего не заработал! Так квартирку 2-х камерную! :lol: :lol:
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