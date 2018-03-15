Цитата: Медный:

а сейчас конечно же не так..

Конечно не так.

Сейчас вообще ты можешь никуда не ехать.

Если по госзаказу отучился и по целевой программе - деньги за обучение возмести, которые потратили за тебя, и свободен как птица в полете.

Цитата: Медный:

один грант - одно рабочее место на каком то конкретном "предприятии" ?

Ты матчасть хоть бы изучил, что-ли...

Грант - это безвозмездная помощь.

То есть тебе дают деньги, не требуя взамен ничего, кроме целевого их использования.

Цитата: гость:

Аха, на военный завод, инженером, под честное слово, что через три года диплом стопудов будет

Под какое честное слово?

Диплом выпускника лежал все три года в отделе кадров.

Выпускнику диплом на руки никто не давал. Дабы он, холоп, не сквозанул с ним никуда...

Вы по ходу тупо не понимаете о чем идет речь.

Цитата: Директор Пляжа:

Сейчас бы, 90% студентов с радостью бы распределялись, лишь бы получить работу.

А чо тогда выпускники медов и педов яростно сопротивляются и не хотят ехать в село?

Что ты несешь про радость распределения?

Цитата: 50:

по специальности многие обеспечивались жильем.

Ну вот это, кстати, единственный плюс той системы распределения: принимающее предприятие должно было в течение месяца (вроде) предоставить хотя бы койко-место в общаге... Если не могли предоставить, то это был повод написать в министерство и потребовать диплом на руки и послать распределение лесом.