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§ NG.kz
В начале недели Костанайская область окажется в зоне Атлантических циклонов
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первой половине недели погода в Костанайской области будет формироваться под влиянием серии циклонов, которые придут со стороны Атлантического океана. В связи с этим по прогнозам синоптиков погода будет неустойчивой и ненастье может несколько испортить празднование Наурыза.
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Иолис
Re: В начале недели Костанайская область окажется в зоне...




Отправлено: 16.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радуйтесь, те кто хотел искупаться в океане, он сам идёт к вам.
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