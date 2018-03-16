NG.kz В начале недели Костанайская область окажется в зоне Атлантических циклонов



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:07 В первой половине недели погода в Костанайской области будет формироваться под влиянием серии циклонов, которые придут со стороны Атлантического океана. В связи с этим по прогнозам синоптиков погода будет неустойчивой и ненастье может несколько испортить празднование Наурыза.

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