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КСТ
Голощёкин на целине? Вы болашаковец? Очень похоже))
Есть тут на форуме пару человек , текст не дочитают , ,,шестеренками,, пошевелят и пишут. Внимательно текст прочитайте , не было ,,Голощекин на целине,,!
Написано ,,Голощекин морил голодом (по приказу из Москвы) в процентах или количественно , подготавливая ,,почву,, для этих 29% ,,
Судя по вашему отзыву - ,,KCT
Кайрат, может не стоит быть лжецом, а? Сократилось не количество населения а процент. Это разные вещи. Люди не уехали и не погибли. Вы это, завязывайте с Римом-то..,,
без разницы до этого людей заморили голодом (пару миллионов , потом война) -процент важнее, зачем какие -то люди.