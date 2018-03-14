Цитата: Victor Yang:

А очередь там какая? А критерии?

А ты думаешь что в проекте НГ нет очереди и отбора по критериям?

Цитата: Victor Yang:

Будет ли фонд выделять деньги на реабилитацию ребёнка с ДЦП или посчитают это недостойным внимания?

Вполне м.б. и посчитают что в пулле нуждающихся есть те, кому помощь более критична.

Точно так же и НГ отсеивает претендентов на участие в своем проекте.

Цитата: Victor Yang:

Если сравнивать, то фонд можно сравнить с оптовой реализацией

С какой еще оптовой?

Благотворительные фонды работают точно так же персонально с каждым претендентом.

Разница лишь в масштабах деятельности и широте финансовых возможностей.

Цитата: Victor Yang:

Да и доверия лично у меня к газете больше - всё прозрачно, даже могут озвучить имя и сумму.

А что тебе дает эта прозрачность, если, как выяснилось, закупаются вещи втридорога?

Вот когда чиновники закупают втридорога - все понимают что дороговизна лишь потому что в цене сидит откат, а тут прям честные-пречестные, ога.

Такая наивность... )))))))