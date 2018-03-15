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Страница 11 из 11«1...91011
§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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пэтриот
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КСТ
Голощёкин на целине? Вы болашаковец? Очень похоже))

Есть тут на форуме пару человек , текст не дочитают , ,,шестеренками,, пошевелят и пишут. Внимательно текст прочитайте , не было ,,Голощекин на целине,,!
Написано ,,Голощекин морил голодом (по приказу из Москвы) в процентах или количественно , подготавливая ,,почву,, для этих 29% ,,
Судя по вашему отзыву - ,,KCT
Кайрат, может не стоит быть лжецом, а? Сократилось не количество населения а процент. Это разные вещи. Люди не уехали и не погибли. Вы это, завязывайте с Римом-то..,,
без разницы до этого людей заморили голодом (пару миллионов , потом война) -процент важнее, зачем какие -то люди.

§ 112
Re: Едут новоселы по земле целинной
112


(Пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
что тогда, что сейчас т

Это говорит человек, окончивший в 2000х школу?
Недавно поймали кого то, тот был в будущем..
Ты был в прошлом?
Профайл

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
И, кстати, в твоей статье речь идет не о грантниках.
Они поступили не на грант, а по квоте и в рамках гос.заказа.
Это сильно другое.
Грант - это когда тебе БЕЗВОЗМЕЗДНО(!) ОПЛАЧИВАЮТ(!) обучение.
То есть ты поступаешь на коммерческой основе, но платит за тебя грантодатель.
А эти поступали не на коммерческой основе.
Там очередная журналистская безграмотность явлена в статье.

KCT
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тогда ты не мог отказаться от распределения.
Ложь чистой воды! Я отказался ехать по распределению в какой-то аул Пахтааральского района и спокойно вернулся в родной Кустанай). Кстати, друг мой, оттуда был. Чёт тоже не захотел в родные пенаты)

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
по распределению, что тогда, что сейчас ты можешь выбрать куда поедешь

Ничего ты не мог выбрать де-факто.
Выбирать давали сначала краснокнижникам, потом "хорошистам" и так далее по убыванию среднего балла.
Первые отхватывали самые вкусные места рабства.
Остальные питались огрызками и ехали работать и прозябать в мухосрансках.
Поэтому в выборе места будущей работы и жизни были ограничены все, даже краснокнижники.
Не пришло разнарядки на спиртзавод, ой, в нормальный город - и ехал даже краснокнижник в тмутаракань клопов кормить...

§ amduscias
Re: Едут новоселы по земле целинной
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6236
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 16.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тогда ты не мог отказаться от распределения.
Вообще.

Надо было просто окончить институт с красным дипломом - вот тебе и свободное распределение.
Профайл

Все просто
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
И в том и в другом строе, есть демократия, но формы её разные

Ну конечно, если говорить о коммунистическом строе - где там демократия, там царит одно единственно верное мнение(позиция). Все остальное - мишура.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тогда ты не мог отказаться от распределения.
Вообще.


варианты были. после Свердловска поехал в Копейск.ближе к Кустанаю не было.
хотя мог поехать в Свердловске остаться, вторым заходил при распределении.
в какой нибудь военный нии или подобное.
написал письмо уже не помню куда, в Москву короче говоря,
ответ пришел. но мне никто не сказал. пока не нашел подхода к отделу кадров.
ответ был- разрешить -- свободное распределение.
и я отбыл строить автогигант на востоке страны, вместе с сыном , который родился в Копейске.
так что варианты всегда были.

Гость
Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 13:57
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Едут новоселы по земле целинной
112


(Пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 14:05
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1921
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А в совке ты НЕ МОГ отказаться от распределения и сохранить при этом диплом об образовании.

Ты ответь на вопрос: Зачем отказываться от распределения? :lol:
Профайл

* Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1921
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ты забыл, я ещё школьник. Но речь не обо мне здесь ;-)
Профайл
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