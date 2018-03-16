Цитата: Он позволит развивать программы по обмену студентами. Но, чтобы приглашать к себе иностранных студентов, нужно место, где их можно было бы разместить.

Цитата: Но мы планируем участвовать в образовательных выставках в Центральной Азии и привлекать к себе студентов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.



Ёшкин же ты кот...! Ну разъясните, кто понимает вообще ситуацию: почему надо незаметно "выжить" своих и зазывать чужих студентов, а? Что-то для них строить, возводить, кормить-поить, учить в университете даже, а не институте? Своим заявляли что НИЧЕГО больше строить для них не будут. А теперь что? А вот про НАЛОГИ напоминать СВОИМ, которые учатся за границей!