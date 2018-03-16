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§ NG.kz
Костанайский государственный пединститут получил статус университета
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 марта, было принято постановление правительства, согласно которому старейший вуз области отныне именуется Костанайским государственным педагогическим университетом (КГПУ).
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андрей
Re: Костанайский государственный пединститут получил статус...




Отправлено: 16.03.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну так что , чем бы дитя не тешилась от этого грамотеев не прибавится .В городишке на 250 т. населения это конечно парадокс

§ 112
Re: Костанайский государственный пединститут получил статус...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно бизнес круче пойдет, раз 4 высотки для студентиков будут возводить..
Кто то говорил что все уже уехали и там пусто..
Не видно..
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§ Elle
Re: Костанайский государственный пединститут получил статус...
Elle


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Сообщений: 88
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 16.03.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он позволит развивать программы по обмену студентами. Но, чтобы приглашать к себе иностранных студентов, нужно место, где их можно было бы разместить.

Цитата:
Но мы планируем участвовать в образовательных выставках в Центральной Азии и привлекать к себе студентов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.


Ёшкин же ты кот...! Ну разъясните, кто понимает вообще ситуацию: почему надо незаметно "выжить" своих и зазывать чужих студентов, а? Что-то для них строить, возводить, кормить-поить, учить в университете даже, а не институте? Своим заявляли что НИЧЕГО больше строить для них не будут. А теперь что? А вот про НАЛОГИ напоминать СВОИМ, которые учатся за границей!
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Марк Стаканыч
Re: Костанайский государственный пединститут получил статус...




Отправлено: 16.03.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
ну так что , чем бы дитя не тешилась от этого грамотеев не прибавится

Ну да.
И как друзья вы не садитесь...(басня)
Мой учился в в СХИ, в советский время
И всю жызнь был после этого умный и образованный(как бывалый)
Без всякий университетов.

§ 112
Костанайский государственный пединститут получил статус университета
112


(Пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 13:58
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