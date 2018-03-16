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§ NG.kz
В Костанайской области снизилась смертность от туберкулеза, но им чаще стали болеть дети
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О этом сегодня, 15 марта, на брифинге сообщил руководитель департамента общественного здоровья Орал БЕКМАГАМБЕТОВ. Встреча с журналистами прошла в рамках месячника по борьбе с туберкулезом.
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mikhail
Re: В Костанайской области снизилась смертность от туберкулеза,...




Отправлено: 16.03.18 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая что ни на есть социальная болезнь: плохое питание, отсуствтие элементарных санитарных условий, особенно на селе(да и город не лучше) ,плохой иммунитет,отвратное вакцинирование отвратными вакцинами((((((

1
Re: В Костанайской области снизилась смертность от туберкулеза,...




Отправлено: 16.03.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смертность стала ниже потому что там знающий и толковый руководитель.

§ 112
Re: В Костанайской области снизилась смертность от туберкулеза,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то была массовая казахская этническая болезнь..
У нас 60 процентов переболело во времена СССР, а то и больше..
В моей семье это составило 75 процентов..
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