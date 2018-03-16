112 Re: В Костанайской области снизилась смертность от туберкулеза,... #3





(Пользователи) Сообщений: 10138

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:44 Когда то была массовая казахская этническая болезнь..

У нас 60 процентов переболело во времена СССР, а то и больше..

В моей семье это составило 75 процентов..