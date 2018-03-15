Цитата: КСТ

Голощёкин на целине? Вы болашаковец? Очень похоже))

Есть тут на форуме пару человек , текст не дочитают , ,,шестеренками,, пошевелят и пишут. Внимательно текст прочитайте , не было ,,Голощекин на целине,,!

Написано ,,Голощекин морил голодом (по приказу из Москвы) в процентах или количественно , подготавливая ,,почву,, для этих 29% ,,

Судя по вашему отзыву - ,,KCT

Кайрат, может не стоит быть лжецом, а? Сократилось не количество населения а процент. Это разные вещи. Люди не уехали и не погибли. Вы это, завязывайте с Римом-то..,,

без разницы до этого людей заморили голодом (пару миллионов , потом война) -процент важнее, зачем какие -то люди.