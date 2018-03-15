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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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ордынец
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
количество коренного населения сократилось до 29%.

умеют преподнести.
аж голодомором и сталинским террором повеяло зловеще.
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