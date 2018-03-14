Victor Yang:

А очередь там какая? А критерии?

Victor Yang:

Будет ли фонд выделять деньги на реабилитацию ребёнка с ДЦП или посчитают это недостойным внимания?

Victor Yang:

Если сравнивать, то фонд можно сравнить с оптовой реализацией

Victor Yang:

Да и доверия лично у меня к газете больше - всё прозрачно, даже могут озвучить имя и сумму.