Света Новости сайта и форума #2553







Отправлено: - 10:34 Хотелось бы получить информация какое предприятие отвечает за какие участки дорог в Костанае т Костанайской области. Каким образом контролируется выполнение работ, как часто они должны выполнять работу по договорам, заключенным с Акиматами. Кто подписывает Акт выполненных работ.

Выставит в Вашей газете данную информация с телефонами. мы хотим знать как тратятся деньги которые мы платим в бюджет



На сегодняшний день прошла неделя после бурана трассы находятся в плачевном состоянии КАЗАХАВТОДОР, отвечающий за трассу Костанай-Тобол первый раз слышит что трасса вся в снегу и шишках., который отвечает за состояние данной трассы. Это говорит о том , что контроля нет,работы не проводятся. А деньги получены.