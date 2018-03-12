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папа
Новости сайта и форума




Отправлено: 12.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй раз заметил - утром -27, об отмене занятий отдел образования ничего не сообщает. Они думают - весна настала, мороз иначе ощущается? Первоклашкам, да и остальным, - 27 - и в Африке -27. НГ, вы можете узнать у чиновников, чего это они молчат?

§ Volonter
Новости сайта и форума
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 12.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
папа:
утром -27, об отмене занятий отдел образования ничего не сообщает

Это как на нефтедобыче на Тенгизе. На улице +54, но на всех оф.цифровых термометрах +45, т.к. свыше +47 по ТБ должны быть какие-то ограничения в работе, коэффициент оплаты труда немного повышается и т.д. и т.п.
Видимо решили, что итак отдохнули дети хорошо. На улице утром видел, как укутавшись сами и замотавши в пледы своих чад, люди вели их в школу...
Профайл

Света
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Отправлено: 13.03.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы получить информация какое предприятие отвечает за какие участки дорог в Костанае т Костанайской области. Каким образом контролируется выполнение работ, как часто они должны выполнять работу по договорам, заключенным с Акиматами. Кто подписывает Акт выполненных работ.
Выставит в Вашей газете данную информация с телефонами. мы хотим знать как тратятся деньги которые мы платим в бюджет

На сегодняшний день прошла неделя после бурана трассы находятся в плачевном состоянии КАЗАХАВТОДОР, отвечающий за трассу Костанай-Тобол первый раз слышит что трасса вся в снегу и шишках., который отвечает за состояние данной трассы. Это говорит о том , что контроля нет,работы не проводятся. А деньги получены.

§ pandit
Новости сайта и форума
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 13.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Присоединяемся к вопросу Светланы, участок дороги от Сарыкольской трассы до с. Октябрьское, очень интересно кто отвечает за него, и отвечает ли? И кто должен отвечать, если нет ответственных. Сколько денежных средств выделяется и кому за эту работу по очистке.
Профайл

Регистрация
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Отправлено: 15.03.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда закроют форум от анонимов? Дата,число,месяц,время.

пассажирка
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Отправлено: 15.03.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Можно сказать крик души! Если можно опубликуйте пожалуйста. Для чего вообще придумали автобус? Чтоб он так же как и машины проезжали мимо остановок?Маршрут N°18 вообще достал, водители не смотрят по сторонам и могут закрыть дверь прямо перед носом, особенно если на горизонте появляется 13 маршрут. Сегодня на остановке Индустриальный колледж подъезжали два автобуса: 13-ый остановился, 18-ый проехал мимо с гос номером Р 821(красный длинный). Мне просто интересно за это штрафуют или нет

пассажир
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Отправлено: 15.03.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пассажирка:

Да они там друг за другом с интервалом в пять минут летают наперегонки в борьбе за каждого пассажира. Даже если еще не дошел до остановки и видишь подъезжающий автобус, можно не бежать, пока спокойно дойдешь уже следующий подъедет. :lol:

Ирина
Просьба редакции




Отправлено: 16.03.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте.Просим разобраться по поводу квитанций от КазТрансГаз.Второй месяц нам приносят квитанцию с неправильными показаниями.Контролеру высылаем фото с показаниями счетчика,а в итоге получаем квитанцию с завышенными показаниями.Как отвечают в Газе-это сбой программы.Как-то сбой не в нашу пользу!

Аноним
Просьба редакции




Отправлено: 16.03.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сравните обе квитанции. Нужно чтобы в квитанции за январь последние показания счётчика совпадали с предыдущими показаниями за февраль. Если совпадают - ничего страшного нет. Заплатите в этом месяце на 20 кубов больше, в следующем - на 20 кубов меньше. Моей маме тоже такие квитанции приходили, за ноябрь и декабрь, замучился объяснять, пока за январь квитанция не пришла, в которой было начислено меньше.
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