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§ NG.kz
Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 марта заканчивается срок сдачи налоговых деклараций студентами, обучающимися за границей, а также всеми лицами, которые имеют счета в банках и недвижимость за рубежом. Налоговики разъяснили, кто и как должен предоставлять отчет
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Спинингист
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП?
у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать
и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

FOMA
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП? у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

Можно,но! Задача статьи в другом. Нужно как можно сильнее запугать и дезинформировать население чтоб даже не думали никуда уезжать на обучение и в последующем на пмж. Политика троглодитов.
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