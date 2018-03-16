Цитата: Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП? у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

Можно,но! Задача статьи в другом. Нужно как можно сильнее запугать и дезинформировать население чтоб даже не думали никуда уезжать на обучение и в последующем на пмж. Политика троглодитов.