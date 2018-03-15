Цитата: Хохол:

в партбилет своего отца

а ты думал там библия?

Это членский билет... у тебя гараж есть? а дача? члены организации платят взносы. НУ тебе то твоим детским мозгом до сих пор этого не понять



Цитата: Хохол:И кто более честен , вчерашняя власть , которая под прикрытие идеи светлого будущего собирала мзду со всех своих адептов , или сегодняшняя , которая не скрывая говорит как хочешь так и живи ?

как хочешь так и живи? у нас что анархия? ты говори да не заговаривайся, а то придут за тобой, пустобрёхом



Для тугого тебя ещё раз поясню, что любая политическая партия живёт за счёт членских взносов.. нынешний НУРОТАН, ты что ли кормишь? или всё таки кормишь?!



[Исправлено: Медный, 16.03.2018 - 00:10]