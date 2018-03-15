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≡ «Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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121***
Re: «Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА




Отправлено: 15.03.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото неудачные. Не видно фигуры. На втором вообще кажутся складки.

Нурлан
Re: «Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА




Отправлено: 15.03.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивая и умная, как ее найти? Спасибо)

Ерлан
Re: «Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА




Отправлено: 15.03.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень красивая. даёт фору молодым.

§ Гриня
Re: «Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 15.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По идее, надо чтобы читатели оценили успехи участвующих в конкурсе. А с такими фото,можно было просто интервью и фото из паспорта.Ни о каких достижениях, в таком случае, не может быть и речи.
Профайл

уф
Re: «Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА




Отправлено: 15.03.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
классный учитель что сказать еще. Прекрасна.

123
Re: «Грация и Сила!». Участница № 14 - Лидия БУТВИНОВА




Отправлено: 16.03.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем желающим познакомиться с английским языком. Бизнес центр 5й этаж. Нурлан информация для вас)
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