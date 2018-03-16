Цитата: Дантист:

Тачку надо ставить на прикол. То было просто много патрулей на дорогах, а теперь и вовсе не проехать.







стоял сегодня на перекрестке.

подьхали дорожные.

сидят два жлоба в машине весом по 150 кг,судя по голове, жуют что-то.