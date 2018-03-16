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§ NG.kz
Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в преддверии Наурыза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские просят население области с пониманием отнестись к проводимой работе, так как она направлена, прежде всего, на пресечение правонарушений и защиту граждан, отмечают в ведомстве.
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житель
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//с 15-го по 17 марта проводится ОПМ «Правопорядок». //

а до этого был беспорядок.
это мероприятие называется сбор денег на бешпармак. и это все знают.

§ Дантист
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 16.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тачку надо ставить на прикол. То было просто много патрулей на дорогах, а теперь и вовсе не проехать.
Профайл

водила
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Тачку надо ставить на прикол. То было просто много патрулей на дорогах, а теперь и вовсе не проехать.



стоял сегодня на перекрестке.
подьхали дорожные.
сидят два жлоба в машине весом по 150 кг,судя по голове, жуют что-то.

* лимон
Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в преддверии Наурыза
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.03.18 - 10:45
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* лимон
Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в преддверии Наурыза
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.03.18 - 10:46
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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