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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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§ КГСПС
Re: Едут новоселы по земле целинной
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.03.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Как и не будут кормить со своей земли всякие Кубы , Северные Кореи , Афганистаны и прочих дармоедов

Конечно, своих бы прокормить. :lol:
Профайл

пэтриот
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ
Да -да!Яркого! Ведь его ПРАДЕД, хоть и воспитанный при дворе русского царя, был африканцем. А няня, Арина Родионовна, которую он обожал, с детства рассказывала ему чудные сказки народов Африки,воспитывала его в духе африканских племён

Не знаю что там ему Арина Родионовна в детстве рассказывала , может и сказки . Но на дуэль его не за ,,сказки,, вызывали , тот еще ,,фрукт,, был . Горячая африканская кровь и не нормативный русский язык привели к ,,печали,, .

Хохол
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Вся суть нашего государства в этих словах: накорми себя и чиновникам на прокорм отстегни.

Это всё таки лучше , чем было когда то при СССР . Первым моим разочарованием в коммунистах было тогда , когда я взглянул в партбилет своего отца . Я ж думал там как в библии , писания там разные , которые после прочтения должны были перевернуть душу любого и после прочтения на амбразуру не задумываясь , а там отчисления , по месяцам , скока коммунист должен перечислить от своей зарплаты , на прокорм комПартии . И кто более честен , вчерашняя власть , которая под прикрытие идеи светлого будущего собирала мзду со всех своих адептов , или сегодняшняя , которая не скрывая говорит как хочешь так и живи ? Моего отца исключили из коммунистов , за то что он перестал оплачивать взносы .

ТАНОМИ
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Моего отца исключили из коммунистов , за то что он перестал оплачивать взносы .



Да? За крохоборство? А мы то думали, что Вы - сын дессидента!

ЮКА
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<<<здесь, кстати, и казахи свой язык плохо знают(цитата из статьи, если что)>>>>>>>>>>>>
Национальный язык, а что сделали, чтоб его желали знать или хотя бы тем, кто желает. Еще бы! А где нам подучиться!? Бесплатно! Мы же не в Германии, где любой приезжий мог выучить их язык бесплатно. У нас только гундят по поводу национального языка, а где бесплатные курсы для желающих изучить казахский язык, клубы по национальным интересам, для не казахских национальностей, не фиктивные. Чтоб изучив 100-200 слов сразу же применять их в разговоре, и так далее по мере словарного запаса. Возможно это кому-то не нужно, если ставят препоны, но это история умалчивает.

Хохол
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Да? За крохоборство?

Именно так . Крохоборы коммуняки выкинули из своих рядов адепта , который усомнился в их вере . И идентификация проста , кто не платит , тот и не верит .

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
в партбилет своего отца

а ты думал там библия? :lol:
Это членский билет... у тебя гараж есть? а дача? члены организации платят взносы. НУ тебе то твоим детским мозгом до сих пор этого не понять :lol:

Цитата:
Хохол:И кто более честен , вчерашняя власть , которая под прикрытие идеи светлого будущего собирала мзду со всех своих адептов , или сегодняшняя , которая не скрывая говорит как хочешь так и живи ?

как хочешь так и живи? у нас что анархия? ты говори да не заговаривайся, а то придут за тобой, пустобрёхом

Для тугого тебя ещё раз поясню, что любая политическая партия живёт за счёт членских взносов.. нынешний НУРОТАН, ты что ли кормишь? :lol: или всё таки кормишь?! :-x

[Исправлено: Медный, 16.03.2018 - 00:10]
Профайл

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
А где нам подучиться!? Бесплатно!

Вот дядька тебе расскажет как без денег от государства, только на национальной самосознательности выучить
Профайл

Гость
Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 16.03.18 - 01:51
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