NG.kz Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском историко-краеведческом музее в преддверии Наурыза



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:26 Гостям музея продемонстрировали большие старинные казахские ковры из фондовой коллекции музея, а также пригласили на праздник мастериц, которые, сидя за ткацким станком, показали, как и из чего раньше делали ковры.

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