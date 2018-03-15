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§ NG.kz
Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском историко-краеведческом музее в преддверии Наурыза
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гостям музея продемонстрировали большие старинные казахские ковры из фондовой коллекции музея, а также пригласили на праздник мастериц, которые, сидя за ткацким станком, показали, как и из чего раньше делали ковры.
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Хохол
Re: Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском...




Отправлено: 15.03.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока женщины , шьют , стирают , ткут , рожают детей и поддерживают семейный очаг , мужики с важным видом решают судьбу планеты земля .
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