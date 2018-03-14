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≡ Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: написать рассказ-повествование от лица бездомного с элементами рассуждения для блога в Интернете.
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Канадос
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 19:37
Комментарий удален модератором.

Николай
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если есть такая тема - значит народ к этому подготавливают.

сергей кореец
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
народ к этому подготавливают.

1 Кто такой "народ"
2 к чему и зачем етот народ подготавливают? :-P :-P :-P :-P :-P

Вольдемар
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это не профессия.
Это образ жизни.
Да, такие люди есть.

Надо и про "Я девушка по вызову" тоже дать по программе, тоже пусть пропустят через себя, учатся понимать.

Вольдемар
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В результате бОльшая часть населения превратилась в бомжей и отойти до сих пор от этого не могут..

В БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму. Бандитам отжавшим квартиры.

Вольдемар
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да-да.
Капитализм загнивает.

Открою секрет, данное выражение означает, что загнивает в смысле Содома и Гоморры, а не в физическом плане, а в человеческом плане, но многие почему-то меряют это именно на капитализм, видно от безграмотности.

безумец
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если 10 000 сочинений разбить по мотивам,то легко можно представить сегодняшнюю картину семейного быта,а также прогнозировать по детской логике их будущее,,тот ,кто это придумал - гений,,анализируя из года в год данную тему можно выбирать любое направление для формирования здорового гражданского общества ,,

§ 112
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10120
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вольдемар:
БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму.

Нет к твоему сожалению, выбрав самими же в 1985м году перестройку, они были просто не готовы к этому по образованию своему..
Профайл

§ Elle
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 15.03.18 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Бомж - это возможность для всех.
Аким-для избраных.
Им и писать ничего не надо.

Раньше перспективы освещались как-то более позитивно(((А теперь БОМЖ...((Примерь, как говорится на себя? Почему, действительно на уроке русского языка эта тема??? Почему не на великом предмете самопознания или другом каком? Или там только хороводы водят и рисунки рисуют в радужных тонах? :-x И БОМЖи это изначально были люди без жилья (Без Определенного Места Жительства), а теперь в этой категории и алкоголики, и наркоманы, и беспризорники, и бывшие заключенные. Была еще такая категория БИЧ - бывший интеллигентный человек, а теперь так называют тех же БОМЖей. Все смешали и добавили в русский язык...и что за варево получилось?
Профайл

Народный контроль
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 15.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вольдемар:
В БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму. Бандитам отжавшим квартиры.

Идёт естественный отбор! Кстати в Москве и при социализме отжимали квартиры и что теперь?Скажу одно,надо меньше пить! Помню как во втором подъезде все жители мучились от одной семейки которые злоупотребляли спиртным. Отжали квартиру каким то образом,теперь заселились нормальные люди и люди вздохнули. Закон капитализма, не желаешь жить по общепринятым правилам,будешь жить на улице!

Желтый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 15.03.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная тема. Раньше писали сочинения на тему кем я хочу стать, а сейчас детей сознательно готовят к тому, что после выпускного у них одна дорога в бомжи? Почему нет темы " Я президент"?

Бывалый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 15.03.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вольдемар:
Надо и про "Я девушка по вызову"

БОМЖ - это не аморально.
Проституция - аморальна.
Разницы вообще не видите?
Цитата:
Вольдемар:
В БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму. Бандитам отжавшим квартиры.

В советское время в каждом подвале и на каждом чердаке жили бомжи.
Сейчас они на улицах живут просто потому что с приходом новых времен все чердаки, подвалы и подъезды в домах закрыты на замки.
Сколько в детстве мы лазали по чердакам и подвалам - везде были гнезда бомжей.
Так что не надо рассказывать что в СССР бездомных не было.
были.
Еще и в большем количестве...
Цитата:
Вольдемар:
загнивает в смысле Содома и Гоморры

Да какая разница в каком смысле он загнивает если нам, суперумным суперморальным незагнивающим скрепоносцам, до уровня их экономического, технического и технологического развития как до Луны пешком?
Да шоб мы так загнивали как они там!
Цитата:
безумец:
если 10 000 сочинений разбить по мотивам,то легко можно представить сегодняшнюю картину семейного быта,а также прогнозировать по детской логике их будущее

Я за всю свою жизнь не написал ни одного сочинения.
Не могу творить по приказу.
У меня из-за этого оценки в школе были всегда 2/2 за сочинение при том, что все остальные оценки - 4, 5 ))))
И что?
Большинство моих одноклассников, писавших по заказу учителей сочинения на отлично, живут как обычная рядовая серая масса. Работают рядовыми "принеси, подай, иди отсюда не мешай", ничего не решая в своих конторах.
Ни о чем сочинения не говорят...

Ирина
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 15.03.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда фигею с людей, которые живут иллюзией собственного превосходства.

Привет из Кустаная
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 15.03.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И что?
Большинство моих одноклассников, писавших по заказу учителей сочинения на отлично, живут как обычная рядовая серая масса. Работают рядовыми "принеси, подай, иди отсюда не мешай", ничего не решая в своих конторах.
Ни о чем сочинения не говорят...


Цитата:
Ирина:
Всегда фигею с людей, которые живут иллюзией собственного превосходства.


"Вот вы говорите - царь, царь! А Вы думаете, Марья Васильевна, нам царям легко?!" (с)
;-) ;-)

Николай
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 15.03.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СССР и слова то такого не знали - бомж ! Разве, что в тот мерзопакостный период под
названием "перестройка", когда Горбачев с Ельциным цапались...
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