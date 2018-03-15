Цитата: КГСПС:

Вся суть нашего государства в этих словах: накорми себя и чиновникам на прокорм отстегни.

Это всё таки лучше , чем было когда то при СССР . Первым моим разочарованием в коммунистах было тогда , когда я взглянул в партбилет своего отца . Я ж думал там как в библии , писания там разные , которые после прочтения должны были перевернуть душу любого и после прочтения на амбразуру не задумываясь , а там отчисления , по месяцам , скока коммунист должен перечислить от своей зарплаты , на прокорм комПартии . И кто более честен , вчерашняя власть , которая под прикрытие идеи светлого будущего собирала мзду со всех своих адептов , или сегодняшняя , которая не скрывая говорит как хочешь так и живи ? Моего отца исключили из коммунистов , за то что он перестал оплачивать взносы .