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Куратор темы: drakon
ваще/аlех60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 15.03.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деревня. твоя идея.
так что и мы с тобой.
что там,огурцы подещнвели, после выборов?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13543
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.03.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще/аlех60:
что там,огурцы подещнвели, после выборов?

Не знаю.Покупал до выборов.
Спички - не подорожали.
Всё равно пользуюсь - зажигалкой... :lol: :lol:
Профайл

ваще/аlех60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 15.03.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всё равно пользуюсь - зажигалкой...

беспредельщик.кончай.
а то фермеры узнают.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13543
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.03.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще/аlех60:
а то фермеры узнают.

Корова - не сгорела
Воды-небыло...
Профайл
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Страница 771 из 771«1...769770771
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