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≡ Костанайская область - в числе лидеров по показателям коррумпированности в военкоматах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайская область - в числе лидеров по показателям коррумпированности в военкоматах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.16 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники Министерства обороны РК стали чаще брать взятки. Уровень коррупции среди военных вырос в два раза, сообщили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.
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§ Солнышко
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 29.10.16 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
а зачем?

Ну вот захотелось мне, матери увидеть сына, соскучилась я. Это нытье мужиков вокруг, типа я служил два года и ко мне никто не приезжал, реально достало. Ну не было у ваших матерей возможности приехать на другой край огромной страны, а у меня есть такая возможность. И пусть мой сын хоть чему то порадуется. Я вот, например, после его звонка, когда сказал, что шоколад во сне ему снится три месяца сладкое есть не могла. Смотрела на конфеты и плакала, что у моего сыночка там этого нет. Цитата:
07Litra:
бананы,ананасы подай им

Хоть бы яблок дали и то слава Богу.
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Сеня
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 29.10.16 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я не знаю даже что сказать. Буквально месяц назад получил военный билет, а до этого полгода бегал обивал пороги, просив сделать(военник) побыстрее предлагая любые деньги через знакомых(срочно нужен был). Отвечали сразу, взяток не берем, но помогали как могли в оформлениии. Сомневаюсь я в правдивости статьи. Пользуясь случаем, выражаю благодарность девчатам канцелярии которые как малому ребенку объясняли все процедуры оформления а так же женщине из канцелярии южного отдела и участковому .

1011
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 30.10.16 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко
Понятно, что это армия, а не детский сад (я уже устала слушать эту фразу от мужа,вместе с фразой "нам бы так служить в свое время"), но всё же в свете антикоррупционной политики государства напрашиваются некоторые выводы. Во-первых, на столе солдата отсутствуют фрукты, кисломолочные продукты (творог, сыр, кефир, сметана), мясо в наличии имеется в очень небольшом количестве. Во-вторых, солдаты на свою зарплату (около 1500 тенге в месяц) покупают себе все предметы гигиены: бритвы, мыло, туалетную бумагу и т.д.

Отар. Верхний городок-Гвардейский. Иногда снится, во сне требую у замполита подтвердить что я служил уже 82796в/ч и не надо второй раз меня призывать . Я второй раз не выживу . ( О фруктах даже и не мечтал, не говоря о мясе)

§ Vital
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5419
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.16 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солнышко так все красиво рассказала историю. Что я тоже решил присоединится к ней и отказаться на какое то время от сладкого. Тем более мне это будет на пользу :lol:
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дмб
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 30.10.16 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В присяге есть слова "стойко переносить все тяготы воинской службы" и надо дописать "и в том числе недостачу фруктов и шоколада" :lol: :lol: :lol:

§ bgb
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.10.16 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1011:
Отар. Верхний городок-Гвардейский. Иногда снится, во сне требую у замполита подтвердить что я служил уже 82796в/ч и не надо второй раз меня призывать . Я второй раз не выживу . ( О фруктах даже и не мечтал, не говоря о мясе)

да ужжжж.... отар и пгт гвардейский в ссср знали многие, даже те, кто не служил. "кто прошел отар, тому не страшен бухенвальд!"
весна-осень 1984г. в/ч 48358...
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112
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 30.10.16 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1011:
Отар. Верхний городок-Гвардейский. И

С нашей деревни, головолом один там служил, ему понравилось, даже как то родственник он мне, братан сестру его держит, по голове его колотить хоть десять человек будет, со всеми будет драться и улыбаться..
Кстати сейчас сын его первые места по боксу занимает в России, весь в медалях, тоже головолом..

Доцент
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 30.10.16 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот вам и казенный патриотизм, в мундире!!!!!!! "За ваши деньги- исполним любой ваш каприз!" :lol: :lol: :lol:

Вайпер .
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 30.10.16 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдельная Территория Армейского Разума . :lol:

112
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 30.10.16 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
прошел отар, тому не страшен бухенвальд!"
весна-осень 1984г. в/ч 48358...

Да уш..
Таких как ты не сломать наверно..
Я обычно таких опасаюсь, улыбаются, говорят хорошо, но если что то не так, чику клинит, стеклянные глаза и всем кто рядом, не только тот, кто его довел, всем крышка и по барабану на все, ему все равно, наколотят его тут или заберут в ментовку и там наколотят..

112
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 30.10.16 - 22:17
Комментарий удален модератором.

1011
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 31.10.16 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb
да ужжжж.... отар и пгт гвардейский в ссср знали многие, даже те, кто не служил. "кто прошел отар, тому не страшен бухенвальд!" весна-осень 1984г. в/ч 48358...

Да , это известная присказка кто служил в Отаре . Никаких тебе фруктов мяса и прочих деликатесов , тильки перловка и кусок черного хлеба(курсанту), сержанту полагался белый! Нынешние новобранцы живут как в пионерлагере, в ,,масле,, катаются. Про взятки в военкоматах тогда что-то не слышал , все служили . А сейчас оказывается дают чтобы пойти. Да ужжжж!

Сергий
Re: Костанайская область - в числе лидеров по показателям...




Отправлено: 15.03.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
82796 -артполк , до полигона 10 км и обратно 10 км - пехота отдыхала
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