Цитата: Солнышко

Понятно, что это армия, а не детский сад (я уже устала слушать эту фразу от мужа,вместе с фразой "нам бы так служить в свое время"), но всё же в свете антикоррупционной политики государства напрашиваются некоторые выводы. Во-первых, на столе солдата отсутствуют фрукты, кисломолочные продукты (творог, сыр, кефир, сметана), мясо в наличии имеется в очень небольшом количестве. Во-вторых, солдаты на свою зарплату (около 1500 тенге в месяц) покупают себе все предметы гигиены: бритвы, мыло, туалетную бумагу и т.д.

Отар. Верхний городок-Гвардейский. Иногда снится, во сне требую у замполита подтвердить что я служил уже 82796в/ч и не надо второй раз меня призывать . Я второй раз не выживу . ( О фруктах даже и не мечтал, не говоря о мясе)