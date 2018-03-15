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§ NG.kz
Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше - Нацбанк РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане в феврале продолжилась тенденция по снижению воспринимаемой (за прошедший период) и ожидаемой (на будущий период) инфляции. Об этом сообщает Национальный Банк Казахстана.
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Далекий
Re: Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше - Нацбанк РК




Отправлено: 15.03.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше. А куда они делись? Уехали? Не дождались )))

ЮКА
Re: Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше - Нацбанк РК




Отправлено: 15.03.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<О стабилизации инфляционных ожиданий свидетельствуют>>>>>

И где же они находят этих свидетелей? Подождите, еще не вечер.
Сейчас и так застой с выручкой, у народа просто нет денег, вот с 1 июля повысят пенсии, на столько же и цены повысятся, сколько дадут, столько же и заберут, это мы уже проходили.
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