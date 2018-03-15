ЮКА Re: Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше - Нацбанк РК #2







Отправлено: - 20:41 <<<<О стабилизации инфляционных ожиданий свидетельствуют>>>>>



И где же они находят этих свидетелей? Подождите, еще не вечер.

Сейчас и так застой с выручкой, у народа просто нет денег, вот с 1 июля повысят пенсии, на столько же и цены повысятся, сколько дадут, столько же и заберут, это мы уже проходили.