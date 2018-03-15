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§ NG.kz
Если нет разницы, зачем платить больше?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 марта общественный совет Костаная должен был решить - быть тарифу в 100 тенге за проезд в автобусах или нет. Обсуждение вышло бурным. По одну сторону баррикад копья ломали общественники, по другую - пассажироперевозчики. Акимат же занял выгодную позицию сочувствующего - всех поддержал, но исключительно морально.
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§ Валентин
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.03.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Мне очень важно твое мнение!


Ну ты сам себе-то не ври, начни с малого - с осознания того что ты обычный пикейный жилет :)
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Бедовалый
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А в остальных я разбираюсь благодаря широкому кругозору, эрудиции и умению мыслить.

Моя аплодирует стоя.
И долго , долго восхищается.

§ Медный
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1906
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.03.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бедовалый:

Цитата:
Валентин:

Да оставьте вы этого.. убогого :oops:
Профайл
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