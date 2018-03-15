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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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§ КГСПС
Re: Едут новоселы по земле целинной
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
а что сам человек , без программы не может приехать, если ему там так худо?

Как бы мы не относились к данной программе, нужно быть объективным или хотя бы внимательно читать материал Вот цитата - можно переехать совершенно самостоятельно, найдя рабочее место, а потом прийти и подать заявление на включение в переселенческую квоту.

- Есть потенциальные переселенцы и фактические. По поводу тех, кто собирается, мы работаем с центрами занятости регионов убытия. А фактические - те, кто уже у нас устроился на работу и подходит по критериям. В 2017 году все переселенцы были такие. Прибыли 126 человек в составе 30 семей в 14 регионов области, - отметила руководитель отдела миграции.
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пэтриот
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС
здесь, кстати, и казахи свой язык плохо знают(цитата из статьи, если что)

Всегда вспоминаю учительницу русского языка Зинаиду Михайловну. Всегда требовала чтобы без ошибок и правильно выговарить, спасибо !
Теперь пригодилось . Мои соседи вам отзыв не напишут - они плохо разговаривают на языке великого поэта Пушкина , яркого представителя эфиопского народа.
Тут вообще мало , у кого другая точка зрения . Они уже по другому пишут

§ юля елиссева
Re: Едут новоселы по земле целинной
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1058
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.03.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
причины, по которым южан стимулируют переезжать на север чётко видны на этой карте, где в процентном соотношении указана доля проживания автохтонов по регионам страны.
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ujcnm
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
причины, по которым южан стимулируют переезжать на север чётко видны на этой карте, где в процентном соотношении указана доля проживания автохтонов по регионам страны.

Юлечька, загугли еще сюда картинку плотности в той же статье.
И вообще будет все понятно

правп
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочел холиварщиков, и не удивился, большая часть "ура-патриотов" и "просралиполимерщиков" комментила именно в рабочее время :lol:

§ Медный
Re: Едут новоселы по земле целинной
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1904
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.03.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты считал сколько там этих денег? Не та сумма, ради которой туда-сюда 2000 км кататься со всей семьёй и скарбом.

Социальное бытие определяет социальное сознание.
Можно очень быстро и ещё дешевле завезти различных африканцев.
Всё зависит от того в каком окружении ты живёшь, платят "40" и ты работаешь пообещали "70" и ты сорвался...
у меня вопрос с какого такого платят там "40"?
С такими преференциями и я могу поехать в село :lol:
жаль не вышел местом жительства... помоему это дискриминация по месту проживания :-x
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Хохол
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Господин:
Отнюдь, я никуда не уезжал.

Ну вот , Господин хороший , а что тогда так тревожит , что кушать не можем и живём в ожидании какой то катастрофы . Информация , что 10.000 семей переселенцев до конца 2022 года как Господину лично принесли нравственные страдания и нарушили душевный покой . На места тех кто добровольно уехал и покинул те же посёлки и сёла , кто должен прибыть , комсомольцы-добровольцы из Введенских и Краснопресненских районов Москвы ? Или надо ждать когда Кремль какой-нибудь провинившийся народ сюда опять депортирует ?

рудничанин
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако у кого-то вопрос все-таки созрел – «Можно спросить?»

«Ерлан, ты? Потом, дома поговорим. Нашелся мне журналист», - засмеялся президент, обращаясь к главе телерадиокомплекса президента Казахстана.
это не смешно. это другое.
за рамки уже
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