Цитата: ваще:

а что сам человек , без программы не может приехать, если ему там так худо?

Как бы мы не относились к данной программе, нужно быть объективным или хотя бы внимательно читать материал Вот цитата - можно переехать совершенно самостоятельно, найдя рабочее место, а потом прийти и подать заявление на включение в переселенческую квоту.



- Есть потенциальные переселенцы и фактические. По поводу тех, кто собирается, мы работаем с центрами занятости регионов убытия. А фактические - те, кто уже у нас устроился на работу и подходит по критериям. В 2017 году все переселенцы были такие. Прибыли 126 человек в составе 30 семей в 14 регионов области, - отметила руководитель отдела миграции.