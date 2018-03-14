Бывалый Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему... #56







Отправлено: - 09:43 Цитата: Вольдемар:

Надо и про "Я девушка по вызову"

БОМЖ - это не аморально.

Проституция - аморальна.

Разницы вообще не видите?

Цитата: Вольдемар:

В БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму. Бандитам отжавшим квартиры.

В советское время в каждом подвале и на каждом чердаке жили бомжи.

Сейчас они на улицах живут просто потому что с приходом новых времен все чердаки, подвалы и подъезды в домах закрыты на замки.

Сколько в детстве мы лазали по чердакам и подвалам - везде были гнезда бомжей.

Так что не надо рассказывать что в СССР бездомных не было.

были.

Еще и в большем количестве...

Цитата: Вольдемар:

загнивает в смысле Содома и Гоморры

Да какая разница в каком смысле он загнивает если нам, суперумным суперморальным незагнивающим скрепоносцам, до уровня их экономического, технического и технологического развития как до Луны пешком?

Да шоб мы так загнивали как они там!

Цитата: безумец:

если 10 000 сочинений разбить по мотивам,то легко можно представить сегодняшнюю картину семейного быта,а также прогнозировать по детской логике их будущее

Я за всю свою жизнь не написал ни одного сочинения.

Не могу творить по приказу.

У меня из-за этого оценки в школе были всегда 2/2 за сочинение при том, что все остальные оценки - 4, 5 ))))

И что?

Большинство моих одноклассников, писавших по заказу учителей сочинения на отлично, живут как обычная рядовая серая масса. Работают рядовыми "принеси, подай, иди отсюда не мешай", ничего не решая в своих конторах.

Ни о чем сочинения не говорят...