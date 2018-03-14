|Цитата:
Вольдемар:
Надо и про "Я девушка по вызову"
БОМЖ - это не аморально.
Проституция - аморальна.
Разницы вообще не видите?
Цитата:
Вольдемар:
В БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму. Бандитам отжавшим квартиры.
В советское время в каждом подвале и на каждом чердаке жили бомжи.
Сейчас они на улицах живут просто потому что с приходом новых времен все чердаки, подвалы и подъезды в домах закрыты на замки.
Сколько в детстве мы лазали по чердакам и подвалам - везде были гнезда бомжей.
Так что не надо рассказывать что в СССР бездомных не было.
были.
Еще и в большем количестве...
Цитата:
Вольдемар:
загнивает в смысле Содома и Гоморры
Да какая разница в каком смысле он загнивает если нам, суперумным суперморальным незагнивающим скрепоносцам, до уровня их экономического, технического и технологического развития как до Луны пешком?
Да шоб мы так загнивали как они там!
Цитата:
безумец:
если 10 000 сочинений разбить по мотивам,то легко можно представить сегодняшнюю картину семейного быта,а также прогнозировать по детской логике их будущее
Я за всю свою жизнь не написал ни одного сочинения.
Не могу творить по приказу.
У меня из-за этого оценки в школе были всегда 2/2 за сочинение при том, что все остальные оценки - 4, 5 ))))
И что?
Большинство моих одноклассников, писавших по заказу учителей сочинения на отлично, живут как обычная рядовая серая масса. Работают рядовыми "принеси, подай, иди отсюда не мешай", ничего не решая в своих конторах.
Ни о чем сочинения не говорят...