Кузьма Re: Спектакль в филармонии #5







Отправлено: - 18:34 Ага, а еще в ваптсапе гуляет видео, где Тарзан, он же Глушко, показыаает скандальный номер в стрип-клубе под названием "West" в нашем Костанае. Не ведитесь, неправда. На самом деле дело происходит в Волгодонске. Но кто-то явно постарался, чтобы всьретили уже "подготовленными".