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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:13 12 марта общественный совет Костаная должен был решить - быть тарифу в 100 тенге за проезд в автобусах или нет. Обсуждение вышло бурным. По одну сторону баррикад копья ломали общественники, по другую - пассажироперевозчики. Акимат же занял выгодную позицию сочувствующего - всех поддержал, но исключительно морально.

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