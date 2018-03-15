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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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Серж
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том ,что у нас больше работы-это иллюзия , знаем,что с работой непросто.Мотив этой кампании другой,все его прекрасно знают.Если человек не смог определиться на юге,здесь ,в надежде на помощь государства,он думает на авось прожить какое то время,может пережить временные трудности.Соответственно,можно представить,какой контингент приедет.Но его величество МОроз,сделает свое дело,отслужат сдесь южане,как в морфлоте,по 3 года,да до дому,отогреваться.Очередная пустая трата бюджета.Купите им по корове на юге,да дайте эти же льготы лучше там.Пользы больше.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты это вообще к чему написал?


пульку модератору отправил? слабак ты.
я это всегда знал.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 15:07
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 15:10
Комментарий удален модератором.

шпион абвера
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты это вообще к чему написал?


палкина согнуло. капитана не видать. так лейтенантом и останется.
продажная.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 15:22
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Проблема в том, чтобы разбавить север. Закончится все это может плачевно.

У кого проблема ? У тебя ? Каким боком тебя это касается ? Что вы все вороны забугорные тут раскаркались ? Добавить север , ДОБАВИТЬ , вместо вас , грачей перелётных .

Господин
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
У кого проблема ? У тебя ? Каким боком тебя это касается ? Что вы все вороны забугорные тут раскаркались ? Добавить север , ДОБАВИТЬ , вместо вас , грачей перелётных .

Смотри как бы самому перелетным не стать.

Все просто
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
У кого проблема ? У тебя ? Каким боком тебя это касается ? Что вы все вороны забугорные тут раскаркались ? Добавить север , ДОБАВИТЬ , вместо вас , грачей перелётных .

Анекдот есть один, про попугая и блюстителя порядка. И там есть ключевая фраза Хохол, а звучит она так: эй мужик - "ну ты понял кто ты"

Хохол
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Господин:
Смотри как бы самому перелетным не стать.

Ещё одна ворона каркнула . А что за печаль такая по поводу моей судьбы ?

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
срок договора закончится, и свалят возможно в кОстанай

Да никуда они не свалят.
Жилищный момент не даст.
Лучше колымить на гондурасе, чем гондурасить на колыме.
Счас начнется с/х сезон, муж опять заработает денег, которые ему позволят зиму лежать на диване и эти настроения свалить пройдут.
Цитата:
45:
Там нет работы.

Ты статью не прочел?
Они оба трудоустроены.
Жена на двух работах.
2, 3, 4 какое отношение имеют к кадровому голоду и переселению вообще?
Цитата:
Все просто:
при каких климатических условиях, они такие спецы?

Умник, вопрос не о климатических условиях, а о традиционном для них образе жезни и ведения хозяйства.
Какие они к чертям собачьим кочевники?
Ты на пару решил погнать?
Цитата:
Все просто:
рисковая зона земледелия, плюс инфроструктуры никакой

Ты в курсе извечных проблем с нестабильностью водоснабжения и вообще нехваткой воды на югах?
А ты в курсе что там зимой и по сей день из-за нехватки электромощностей практикуются веерные отключения?
Ты о каких рисках хозяйствования и отсутствия инфраструктуры сейчас?
Они там живут в гораздо более жестких условиях.

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты это вообще к чему написал?

Это он нам всем уровень своего высокого интеллекта демонстрирует )))

* КГСПС
Re: Едут новоселы по земле целинной
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.03.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Изучайте и владейте казахским языком и будете востребованы!

здесь, кстати, и казахи свой язык плохо знают(цитата из статьи, если что) :lol:
Профайл

Гость
Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 17:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 17:18
Комментарий проходит проверку.
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