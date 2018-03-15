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§ NG.kz
Жить стало лучше, стало веселее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массовое движение новаторов социалистического производства - рабочих, колхозников и инженерно-технических работников - за повышение производительности труда на базе освоения новой техники возникло еще во время второй пятилетки. Затронуло оно и Казахстан.
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пэтриот
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стахановцам принадлежала инициатива движений: двухсотников (2 нормы за смену), тысячников (1 000% нормы)

Насчет тысячников (1 000% нормы) - это нормально (в смысле медицины) ? Две нормы еще куда ни шло , но 1000 % - это уже и не смешно. ( в 90х писали про Стаханова , типа агитка для народа - но найдутся те , кто уверен в 1000% (легко , просто надо в 10 раз чаще кидать лопатой- ,,делов-то,,)
От такой нечеловеческой нагрузки уже не грыжа вылезет , там скорее всего ,,Моцарта,, будут играть через некоторое время.

пэтриот
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы избежать сопротивления трудовых коллективов, Сталин посоветовал: «Нужно развивать стахановское движение вширь и давать в зубы тем, кто на пути стахановского движения».

Странные какие-то трудовые коллективы ,им предлагают - ,, Стахановцам полагались льготы: места в дома отдыха и детские сады, бесплатные билеты в кино, мужчин бесплатно и вне очереди брили, стахановцы имели право на бесплатный вызов врача на дом.,,
Уточнить можно кто в теме - ,,стахановцы имели право на бесплатный вызов врача на дом,, .
Остальным рабочим, колхозникам платно что ли ?

Бывалый
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А наша стахановка Лена Варавкина, которая является ровесницей нашему Октябрю, на комбайне «Коммунар» за 24 рабочих дня при плане 300 га выполнила 517 га, - сообщил Ашерзинов. - Вот вам выработка в стране, где господствует капитал, и вот выработка в новой, советской, стране, где господствует социалистическое хозяйство

Плачу навзрыд...
Заставить совка работать круглосуточно, и потом сравнить с выработкой американца, работающего 8 часов в сутки...
Вот он, в этом весь совок.

Бывалый
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стахановцы имели право на бесплатный вызов врача на дом

Упс!
Как интересно...
А для не-стахановцев вызов врача на дом, стало быть, был платный?
Вот те на!
Бесплатная советская медицина )))))

Бывалый
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Некоторые руководители предприятий требовали, чтобы достижения отдельных стахановцев становились нормой для целых коллективов. Чтобы избежать сопротивления трудовых коллективов, Сталин посоветовал: «Нужно развивать стахановское движение вширь и давать в зубы тем, кто на пути стахановского движения».

Бугага.
Статья преисполнена бриллиантами.
"А кто не хочет пахать круглые сутки за те же деньги - тех будем сажать".
Совок такой совок.
А между прочим так ведь и было.
И не только в годы этого самого стакановского движения...
А кое-где и сейчас у тех руководителей, кто вырос из совка, подобные замашки наблюдаются...

гость
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А между прочим так ведь и было.

- сказал ровесник стахановского движения

Ну по всем вопросам специалист, в каждой бочке з...ка

§ Victor Yang
Re: Жить стало лучше, стало веселее
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10443
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
А наша стахановка Лена Варавкина, которая является ровесницей нашему Октябрю, на комбайне «Коммунар» за 24 рабочих дня при плане 300 га выполнила 517 га, - сообщил Ашерзинов. - Вот вам выработка в стране, где господствует капитал, и вот выработка в новой, советской, стране, где господствует социалистическое хозяйство

Плачу навзрыд...
Заставить совка работать круглосуточно, и потом сравнить с выработкой американца, работающего 8 часов в сутки...
Вот он, в этом весь совок.

Сутки на комбайне в те времена? И что, по-твоему, в темноте сделать можно? И ты уверен, что американцы работали по 8 часов? Да ещё и а период Великой депрессии?
Цитата:
Бывалый:
"А кто не хочет пахать круглые сутки за те же деньги - тех будем сажать".
Совок такой совок.

Цитата:
Название «стахановцы» появилось в 1935 году по имени забойщика шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) Алексея Стаханова, добывшего за смену продолжительностью 5 часов 45 минут 102 тонны угля при норме 7 тонн.

Производительность - это количество продукции в единицу времени. От увеличения рабочих часов производительность не вырастет.
Профайл

Гость
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Совок такой совок.

Да ты же сам совок в совке рожденный. Чисто совковая черта защищать все советское, только в твоем случае все советское заменилось казахстанским.

Привет из Кустаная
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Бывалый:
Цитата:
А наша стахановка Лена Варавкина, которая является ровесницей нашему Октябрю, на комбайне «Коммунар» за 24 рабочих дня при плане 300 га выполнила 517 га, - сообщил Ашерзинов. - Вот вам выработка в стране, где господствует капитал, и вот выработка в новой, советской, стране, где господствует социалистическое хозяйство

Плачу навзрыд...
Заставить совка работать круглосуточно, и потом сравнить с выработкой американца, работающего 8 часов в сутки...
Вот он, в этом весь совок.

Сутки на комбайне в те времена? И что, по-твоему, в темноте сделать можно? И ты уверен, что американцы работали по 8 часов? Да ещё и а период Великой депрессии?
Цитата:
Бывалый:
"А кто не хочет пахать круглые сутки за те же деньги - тех будем сажать".
Совок такой совок.

Цитата:
Название «стахановцы» появилось в 1935 году по имени забойщика шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) Алексея Стаханова, добывшего за смену продолжительностью 5 часов 45 минут 102 тонны угля при норме 7 тонн.

Производительность - это количество продукции в единицу времени. От увеличения рабочих часов производительность не вырастет.


Таки, главное - "пульку" пустить, чтобы в зачёт пошла. В особенности в темах о СССР. А потом расписаться в ведомости о выполненной норме. Стахановского движения поди нет ещё среди комментаторов? А то ведь передовики по комментариям уже проявляются. ;-)

Хохол
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сутки на комбайне в те времена? И что, по-твоему, в темноте сделать можно?

А чё тебя смущает ? В те времена фар не было ? Или ты почему то считаешь что ночью нельзя убирать ? И щас убирают до поздна , особенно когда погода подгоняет . Цитата:
Вот вам выработка в стране, где господствует капитал, и вот выработка в новой, советской, стране, где господствует социалистическое хозяйство».

Про выработку не буду , заставить гражданина в СССР давать несколько норм , умели , даже если он не мог и не хотел . Не можешь-научим , не хочешь-заставим . Хочется рассказать о техники , той которая была где господствовал капитал и у нас где господствовало социалистическое хозяйство . Когда я после наших Нив и Енисеев прокатнулся в кабине Джон-Дира , то понял что до стран где господствует капитал , нам как до Китая , раком .

39
Re: Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
А то ведь передовики по комментариям уже проявляются. ;-)

Бывалый явный стахановец, хотя 112 пожалуй его опережает)

Гость
Жить стало лучше, стало веселее




Отправлено: 15.03.18 - 17:35
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