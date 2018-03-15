Цитата: Бывалый:

Цитата:

А наша стахановка Лена Варавкина, которая является ровесницей нашему Октябрю, на комбайне «Коммунар» за 24 рабочих дня при плане 300 га выполнила 517 га, - сообщил Ашерзинов. - Вот вам выработка в стране, где господствует капитал, и вот выработка в новой, советской, стране, где господствует социалистическое хозяйство



Плачу навзрыд...

Заставить совка работать круглосуточно, и потом сравнить с выработкой американца, работающего 8 часов в сутки...

Вот он, в этом весь совок.

Сутки на комбайне в те времена? И что, по-твоему, в темноте сделать можно? И ты уверен, что американцы работали по 8 часов? Да ещё и а период Великой депрессии?

Цитата: Бывалый:

"А кто не хочет пахать круглые сутки за те же деньги - тех будем сажать".

Совок такой совок.

Цитата: Название «стахановцы» появилось в 1935 году по имени забойщика шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) Алексея Стаханова, добывшего за смену продолжительностью 5 часов 45 минут 102 тонны угля при норме 7 тонн.

Производительность - это количество продукции в единицу времени. От увеличения рабочих часов производительность не вырастет.