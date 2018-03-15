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Бывалый:
Цитата:
А наша стахановка Лена Варавкина, которая является ровесницей нашему Октябрю, на комбайне «Коммунар» за 24 рабочих дня при плане 300 га выполнила 517 га, - сообщил Ашерзинов. - Вот вам выработка в стране, где господствует капитал, и вот выработка в новой, советской, стране, где господствует социалистическое хозяйство
Плачу навзрыд...
Заставить совка работать круглосуточно, и потом сравнить с выработкой американца, работающего 8 часов в сутки...
Вот он, в этом весь совок.
Сутки на комбайне в те времена? И что, по-твоему, в темноте сделать можно? И ты уверен, что американцы работали по 8 часов? Да ещё и а период Великой депрессии?
Цитата:
Бывалый:
"А кто не хочет пахать круглые сутки за те же деньги - тех будем сажать".
Совок такой совок.
Цитата:
Название «стахановцы» появилось в 1935 году по имени забойщика шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) Алексея Стаханова, добывшего за смену продолжительностью 5 часов 45 минут 102 тонны угля при норме 7 тонн.
Производительность - это количество продукции в единицу времени. От увеличения рабочих часов производительность не вырастет.