|Цитата:
Икар:
срок договора закончится, и свалят возможно в кОстанай
Да никуда они не свалят.
Жилищный момент не даст.
Лучше колымить на гондурасе, чем гондурасить на колыме.
Счас начнется с/х сезон, муж опять заработает денег, которые ему позволят зиму лежать на диване и эти настроения свалить пройдут.
Цитата:
45:
Там нет работы.
Ты статью не прочел?
Они оба трудоустроены.
Жена на двух работах.
2, 3, 4 какое отношение имеют к кадровому голоду и переселению вообще?
Цитата:
Все просто:
при каких климатических условиях, они такие спецы?
Умник, вопрос не о климатических условиях, а о традиционном для них образе жезни и ведения хозяйства.
Какие они к чертям собачьим кочевники?
Ты на пару решил погнать?
Цитата:
Все просто:
рисковая зона земледелия, плюс инфроструктуры никакой
Ты в курсе извечных проблем с нестабильностью водоснабжения и вообще нехваткой воды на югах?
А ты в курсе что там зимой и по сей день из-за нехватки электромощностей практикуются веерные отключения?
Ты о каких рисках хозяйствования и отсутствия инфраструктуры сейчас?
Они там живут в гораздо более жестких условиях.