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§ NG.kz
Если нет разницы, зачем платить больше?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 марта общественный совет Костаная должен был решить - быть тарифу в 100 тенге за проезд в автобусах или нет. Обсуждение вышло бурным. По одну сторону баррикад копья ломали общественники, по другую - пассажироперевозчики. Акимат же занял выгодную позицию сочувствующего - всех поддержал, но исключительно морально.
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§ Добринцофф
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как вариант - увеличить интервал движения автобусов, разрешив маршрутные такси по свободным ценам.

Как только появятся конкуренты,тогда и интервал волей неволей начнёт сокращаться и ценник перестанет расти.Кстати не факт что свободная цена будет выше автобусной.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10443
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати не факт что свободная цена будет выше автобусной.

Она будет максимально высокой, пока будут платить. Как только пассажирам будет проще постоять лишние 5-10 минут - она станет уменьшаться. Но капитальные затраты на маршрутку, конечно, значительно меньше.
Цитата:
Добринцофф:
Как только появятся конкуренты

Это могут быть и не конкуренты - те же перевозчики, вместо 15 автобусов пусть имеют 7 автобусов и 8 маршруток.
Цитата:
Добринцофф:
и ценник перестанет расти

Тут тоже не факт, учитывая все расходы+умный транспорт+льготники.
Профайл

Бывалый
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
В Астане 90 тнг. проезд

Тут пассажиропоток такой что автобусы по утрам и вечерам трескаются по швам, а днем просто полные ходят.

Бывалый
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Желтый:
маршрут № 13. Длина -12 км в одну сторону. Расход дизтоплива( Лиаз 5256)- 30л/100 км при скорости 60км/ч. Цена солярки-170 тнг/л. Пустой автобус потратит топлива на 612 тенге, а это 8 пассажиров.

Счетовод из тебя крайне фиговый...
30 л/сотню это при равномерном движении.
А на разгон до 50 км/ч массы в 17 тонн (пустой) при КПД дизеля 42% нужно 0,2 литра топлива.
Это только на разгон.
То есть тронулся с остановки - стакан соляры сжег...
А сколько там остановок, перекрестков и плюс сколько раз приходится тормозить при маневрировании?
Плюс на холостом ходу двигун тупо жрет примерно 3,5 л/час (3 минуты постоял на остановке - еще стакан соляры спалил).
Плюс зимой надо салон отапливать, это тоже на такой крокодил литра 3-4 в час, не меньше.
Вот и считай.
Ну и не забывай про амортизацию, ремонт, зарплату...

архимед
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас легкового транспорта стало намного больше, чем было 10-20 лет назад. Нишу по перевозке граждан заняли таксисты как легальные, так и нелегальные! Сейчас почти все население мобильное, остались без личного транспорта только домохозяйки и некоторые граждане, не умеющие рисковать, т.е. брать кредиты! Значит, объем перевозки пассажиров автобусами уменьшился в области, поэтому горе бизнесмены свою цель-обогащение за счет народа продавливают через акимов всех уровней, которые слабые и готовы им помочь во всем "ради блага народа". Раньше этих горе бизнесменов устраивало и 20 тенге, а сейчас "аппетит" разыгрался в силу коррупционных составляющих среди госчиновников, которым отсидка не страшна, а штрафы тем более! Вот вам и причины просьб горе бизнесменов, которые твердят перед народом, что им лучше закрыть этот бизнес, чем тратиться на перевозку народа! Господа перевозка народа, это бизнес и народу решать на чем ему ездить и за сколько! Бизнес-это риск, и в рыночную экономику это самый главный принцип самосохранения! Ты либо пан, либо пропал! А решать свое обогащение через чиновников, это означает союз против населения, которому "платят" примерно по 70 штук в месяц!

Гывалый
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Счетовод из тебя крайне фиговый...

А есть такие сферы, в которых вы не специализируетесь? Или работа троллем обязывает быть специалистом во всех сферах? :lol:

Бывалый
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гывалый:
А есть такие сферы, в которых вы не специализируетесь?

Я специализируюсь только на одной сфере - программирование.
Эта одна сфера меня и кормит.
А в остальных я разбираюсь благодаря широкому кругозору, эрудиции и умению мыслить.

§ Валентин
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7321
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я специализируюсь только на одной сфере - программирование.
Эта одна сфера меня и кормит.


Нет никаких сомнений!

Цитата:
Бывалый:
А в остальных я разбираюсь благодаря широкому кругозору, эрудиции и умению мыслить.


А вот это иллюзия и самообман.
Профайл

программист
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я специализируюсь только на одной сфере - программирование.
Эта одна сфера меня и кормит.


фантазер. кнопки тыкаешь тут с утра до вечера.
оппа- извини.
я что тоже программист значит? мля.
пойду скажу кто не знает.

Додо
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочей комиссией при акимате был произведен расчет усредненного тарифа, который составил 129 тенге
Во как! значит сейчас перевозчик терпит при перевозки одного пассажира убыток в 49 тенге ?!?!
Вы в эту чушь верите? Они бы через месяц уже в таком убыточном бизнесе не работали.
Второе , где новые 8-10% автобусов про которые тут нам рассказывает Тарасов?
Третье , если он так убыточен , почему они участвуют в тендерах? Пусть уберут тендеры, допустят частников с условием покупки нового Костанайского среднеразмерного Ивеко и пустят на маршруты по 8о тенге. И я уверен найдется полно желающих. Те же водители автобусов которые работают на дядю , будут возить за 80 тенге на новом СВОЕМ автобусе.

Виктор
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомый водитель автобуса сказал, что 80 тенге - сейчас выгодно, особенно если хозяин не сильно наглеет и вкладывает в ремонт. Но видимо "затянуть пояса" опять предложат населению.

§ Victor Yang
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10443
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виктор:
Знакомый водитель автобуса сказал, что 80 тенге - сейчас выгодно

И много водитель знает про текущие расходы предприятия?
Профайл

Бывалый
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Мне очень важно твое мнение!

Бывалый
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И много водитель знает про текущие расходы предприятия?

Дык эта...
Он про 80 тенге в собственный карман глаголет стопудово...
Ну то есть он же считает пассажиров, и посему сделал вывод что если б каждый ему платил по 80 тенге, а автобус покупал/ремонтировал/заправлял какой-нибудь марсианин, то перевозить горожан - это ему было бы выгодно.
Но увы, реальность такова, что собираемых денег водителю едва-едва хватает чтобы отнести в кассу дневной план по выручке.
Хозяин - злодей, гребет себе деньги непонятно на что!

Гость
Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 17:28
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