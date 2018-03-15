Бывалый Re: Едут новоселы по земле целинной #70







Отправлено: - 17:07 Цитата: Икар:

срок договора закончится, и свалят возможно в кОстанай

Да никуда они не свалят.

Жилищный момент не даст.

Лучше колымить на гондурасе, чем гондурасить на колыме.

Счас начнется с/х сезон, муж опять заработает денег, которые ему позволят зиму лежать на диване и эти настроения свалить пройдут.

Цитата: 45:

Там нет работы.

Ты статью не прочел?

Они оба трудоустроены.

Жена на двух работах.

2, 3, 4 какое отношение имеют к кадровому голоду и переселению вообще?

Цитата: Все просто:

при каких климатических условиях, они такие спецы?

Умник, вопрос не о климатических условиях, а о традиционном для них образе жезни и ведения хозяйства.

Какие они к чертям собачьим кочевники?

Ты на пару решил погнать?

Цитата: Все просто:

рисковая зона земледелия, плюс инфроструктуры никакой

Ты в курсе извечных проблем с нестабильностью водоснабжения и вообще нехваткой воды на югах?

А ты в курсе что там зимой и по сей день из-за нехватки электромощностей практикуются веерные отключения?

Ты о каких рисках хозяйствования и отсутствия инфраструктуры сейчас?

Они там живут в гораздо более жестких условиях.