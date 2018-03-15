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§ NG.kz
Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по правилам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае завершилась программа по установке спецконтейнеров для сбора отслуживших ртутьсодержащих ламп. Напомним, первый и до недавнего времени единственный такой контейнер был установлен в апреле 2016 года в районе Жана кала.
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Народный контроль
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее начинание! Но по моему пора бы и запретить ввоз и реализацию таких ламп. Даже по причине того что уже они морально и технический устарели. Взамен им пришли новые светодиодные лампы, намного экономичнее и с более большим рабочим ресурсом .Да и цена не особо отличается.

§ yeti91
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 15.03.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В жана-кала заполнился хоть раз с 2016 надеюсь,так сейчас модно светодиодные ,так для чего нужны контейнеры для ртутных?!у одного из 50 000 квартир может быть ртутная и то сомневаюсь а так красиво звучит -ртутная лампа
Профайл

Юзер
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В списке значится Майлина 19. Знаете, что-то не видел я таких контейнеров по улице Майлина 19. Не ошибка ли? Или это в планах там установить контейнер?

капец капецкий
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не ошибка ли? Или это в планах там установить контейнер?
нет, не ошибка..люди уже отчитались..значит он там стоит... ;-) ищите..иначе высчитаем с зарплаты...с уважением, Ваш любимый ПКСК 8-)

гость
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Но по моему пора бы и запретить ввоз и реализацию таких ламп. Даже по причине того что уже они морально и технический устарели. Взамен им пришли новые светодиодные лампы,

уже давно не покупаю, народ голосует теньгой, скоро, очень скоро эти мусорки ненужные станут

шутка юмора
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Даже по причине того что уже они морально и технический устарели.


лампы морально устарели. и технически.
пойду им скажу. вместе посмеемся.

§ Victor Yang
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10443
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Но по моему пора бы и запретить ввоз и реализацию таких ламп. Даже по причине того что уже они морально и технический устарели.

C чего бы это? "Энергосберегайки" относительно недавно у нас появились и уж точно не устарели. Светодиодные - дороже в несколько раз. А вот лампы накаливания действительно устарели морально и технически.

Цитата:
технический устарели

Эта характерная ошибка подсказывает мне, что ты далеко не Татьяна из Златоуста.

[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2018 - 16:42]
Профайл

Лана
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему они не только лампы собирают!
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